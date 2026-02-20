Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά παραμένουν οι βροχές - Ο καιρός μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 4 εκατοστά.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣΚαρναβάλιΚαθαρά ΔευτέραΒΡΟΧΕΣΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα