Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας για το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ στο ΓΣΠ την Κυριακή

Διευθετήσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας ανακοίνωσε η Αστυνομία Κύπρου ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 17:00, στο στάδιο Στάδιο ΓΣΠ.

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν στις 15:00 και οι φίλαθλοι καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα για αποφυγή ταλαιπωρίας. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν την ανατολική, δυτική και νότια κερκίδα και προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του αυτοκινητόδρομου παρά το ΓΣΠ και της λεωφόρου Ανεξαρτησίας, χρησιμοποιώντας τον νότιο χώρο στάθμευσης. Οι είσοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι Ν1-Ν4 (νότια), Α1-Α4 (ανατολική) και Δ2-Δ6 (δυτική).

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα καταλάβουν τη βόρεια κερκίδα και καλούνται να προσέλθουν από τα φώτα τροχαίας της πρώην υπεραγοράς ΟΡΦΑΝΙΔΗ, χρησιμοποιώντας τον βόρειο χώρο στάθμευσης, με είσοδο από τις θύρες Β1-Β4. Για λόγους ασφαλείας, μετά τη λήξη του αγώνα θα παραμείνουν στη βόρεια κερκίδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και πανό πολιτικού ή υβριστικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος με σακίδια ώμου, κουκούλες προσώπου ή προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών, καθώς και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο. Παραβάτες ενδέχεται να απομακρύνονται άμεσα από το στάδιο και να αντιμετωπίσουν σύλληψη και δικαστική διαδικασία.

Τονίζεται ακόμη ότι απαγορεύεται η στάθμευση στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού παρά το στάδιο, στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου και στους γύρω δρόμους, με τους παραβάτες να καταγγέλλονται.

Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται εντός και εκτός του σταδίου για την ασφάλεια των φιλάθλων και την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων, ενώ για οποιαδήποτε ανάγκη οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 112.