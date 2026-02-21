«Μάχη» ΑΗΚ - Cyta για την ενέργεια: Ζητούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο

Η κάθετη αντίθεση της ΑΗΚ -με κοινή στάση διοικητικού συμβουλίου, διεύθυνσης, συντεχνιών- στο νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για είσοδο της Cyta στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκαλύπτει τη διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση που διέπει τους δύο ημικρατικούς οργανισμούς. Η Cyta με μια κουλτούρα επιχειρηματική και εξοικείωση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, βλέπει την επέκτασή της στην αγορά ενέργειας ως φυσικ...

