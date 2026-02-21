Συλλογικές συμβάσεις: Έπιασε δουλειά η τεχνική επιτροπή, καθορίστηκαν 3 νέες συναντήσεις

Συνήλθε χθες η τεχνική επιτροπή που συστάθηκε σε ότι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απόρροια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς που προβλέπει την σταδιακή κάλυψη των εργαζομένων στο 80%.

Όπως πληροφορείται ο «Π», στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίας, καθορίστηκαν τρεις νέες συναντήσεις ενώ το υπουργείο εργασίας αναμένεται να αποστείλει 5 άξονες προς συζήτηση.

Η επόμενη συνάντηση προγραμματίστηκε για τις 24 Μαρτίου ενώ συναντήσεις ορίστηκαν και για τις 8 και 29 Απριλίου. Ο στόχος που τέθηκε είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως έγραψε ο «Π», οι συντεχνίες αναμένουν σχέδιο δράσης για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, στο πλαίσιο και της ευρωπαϊκής οδηγίας, θεωρώντας ότι αυτό θα αποτελέσει κλειδί για σειρά πολιτικών οι οποίες επηρεάζουν τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, απαιτώντας θεσμικά μέτρα για τη νομική κατοχύρωση των κλαδικών συμβάσεων.

Όπως επεσήμανε πρόσφατα η ΣΕΚ, ήδη, εννέα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης τα οποία βρίσκονται πολύ πιο κάτω του ορίου του 80% κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις όπως προνοεί η Οδηγία έχουν προχωρήσει και υποβάλει σχέδια δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Οι χώρες αυτές είναι η Λιθουανία (27% κάλυψη), η Λετονία (27% κά­λυψη), η Τσεχία (35% κάλυψη), η Εσθονία (19% κάλυψη), η Ιρλανδία (49% κάλυψη), η Ρουμανία (15% κάλυψη), η Ελλάδα (14.2% κάλυψη), η Πο­λωνία (13% κάλυψη) και η Σλοβακία (24% κά­λυψη).

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις στην περίπτωση της Κύπρου ανέρχεται περίπου στο 43%.

Όχι εργοδοτών σε επιβολή

Οι εργοδοτικές οργανώσεις από την άλλη υποστηρίζουν ότι η Οδηγία αποτελεί σύσταση και όχι υποχρέωση για αναγκαστική επέκταση των συμβάσεων, τονίζοντας ότι προωθεί τον εθελοντικό διάλογο.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, στην Κύπρο υπάρχουν αρκετά μέτρα που υποβοηθούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως είναι ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, ο Νόμος για την Αναγνώριση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ο περί Συντεχνιών Νόμος και η ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

Η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι το όριο του 80% για κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις νοείται μόνο ως δείκτης που ενεργοποιεί την υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου δράσης από τα κράτη μέλη για προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για καθορισμό των μισθών. Παράλληλα, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται ποσοστό κάλυψης 80% από συλλογικές συμβάσεις, σημειώνοντας ακόμη ότι η οδηγία δεν επιβάλλει την προσχώρηση μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο περί της επάρκειας κατώτατων μισθών, θα είναι ένα από τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν την Τρίτη στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Επίσης την Τετάρτη στο πλαίσιο της συνάντησης των συντεχνιών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συζητηθούν η περαιτέρω βελτίωση του κατώτατου μισθού και η ωριαία απόδοση του, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία και η στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Ξένοι εργαζόμενοι

Όσον αφορά την απασχόληση ξένων εργαζομένων, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής που επίσης συνήλθε χθες, όπως εντείνει τις συναντήσεις της καθώς κοινή ήταν η διαπίστωση ότι αδρανοποιήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε όπως υπάρχει πιο συστηματική καταγραφή των δεδομένων που αφορούν την αγορά εργασίας, με τις συντεχνίες να ζητούν πρόσθετα στοιχεία για τον αριθμό ξένων και κυπρίων εργαζομένων.