Αυξάνεται η τάση φυγής από τα σχολεία - Τα τελευταία έξι χρόνια εγκατέλειψαν 1500 μαθητές (πίνακας)

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μόνο κατά την περσινή σχολική χρονιά, ο αριθμός των μαθητών που εγκατέλειψαν τη μέση γενική και τη μέση τεχνική εκπαίδευση έφτασε τους 345 μαθητές

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των μαθητών που αποχωρούν ή εγκαταλείπουν το σχολείο, καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε έξι χρόνια 1.445 μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο. Από αυτούς οι 963 ήταν άνω των 15 ετών και οι 482 κάτω των 15 ετών, με την τάση, χρόνο με τον χρόνο, να είναι ανοδική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη μέση γενική εκπαίδευση (γυμνάσιο και λύκειο), το σχολικό έτος 2019-2020 είχαμε 94 αποχωρήσεις μαθητών, ενώ το 2024-2025 ο αριθμός αυτός ανέβηκε στους 259.  Μόνο κατά την περσινή σχολική χρονιά σε μέση γενική και τεχνική εκπαίδευση, ο αριθμός των...

