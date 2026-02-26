Αγωνία και στο Δασάκι Άχνας για τον αφθώδη - Κτηνοτρόφοι έχουν αναστείλει προσωρινά νέες αγορές ζώων

Έντονη ανησυχία επικρατεί ανάμεσα στους κτηνοτρόφους της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της νόσου. Εξού και έχουν προχωρήσει στη λήψη ιδιωτικών μέτρων προστασίας και πρόληψης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στις μονάδες τους. Όπως έγινε γνωστό, έχουν περιορίσει δραστικά την πρόσβαση τρίτων στους χώρους εκτροφής, έχουν τοποθετήσει απολυμαντικές τάφρους και σημεία απολύμανσης, ενώ πραγματοποιούν συστηματικές απολυμάνσεις οχημάτων και εξοπλισμού. Την ίδια ώρα, διενεργούνται και συστηματικοί έλεγχοι στα ζώα για τυχόν ύποπτα συμπτώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ορισμένοι κτηνοτρόφοι έχουν αναστείλει προσωρινά νέες αγορές ζώων και έχουν αυξήσει τους ελέγχους στις ζωοτροφές που παραλαμβάνουν. Μεγαλύτερη είναι η ανησυχία στο δημοτικό διαμέρισμα Δάσους Άχνας, όπου οι κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο, γεγονός που, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, εγκυμονεί κινδύνους έκθεσης και διασποράς του ιού μέσω διερχόμενων οχημάτων.

Οι κτηνοτρόφοι στο Δασάκι Άχνας ζητούν να έχουν ενημέρωση και συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, να διενεργούνται συχνότεροι έλεγχοι στα υποστατικά τους και να τους κοινοποιηθούν τα πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών, ούτως ώστε τα μέτρα που θα λαμβάνουν να κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με τον εθνικό σχεδιασμό. Στο μεταξύ, μέτρα που αφορούν τοποθέτηση δεξαμενών εισόδου-εξόδου και κλείσιμο σημείων πρόσβασης στις κτηνοτροφικές περιοχές Δρομολαξιάς-Μενεού, Κιτίου και Τερσεφάνου έλαβε ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού αναφέρει ότι, κατόπιν γραπτών οδηγιών από το Τμήμα Γεωργίας σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, έχουν καταγραφεί και εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης στις κτηνοτροφικές περιοχές όλων των δημοτικών διαμερισμάτων. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αραδίππου, προκειμένου να παράσχουν την όποια υποστήριξη ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στο θέμα του αφθώδους πυρετού. Στην περιοχή της Αραδίππου κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε δύο φάρμες, μία στους Τρούλλους και μία στην Αραδίππου. Την ίδια ώρα, σε αναμονή βρίσκονται στην Αθηένου για τις εξελίξεις. Ο δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς δήλωσε ότι ήδη έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στις φάρμες αν δεν ψεκαστεί το αυτοκίνητό του, έχουν κλείσει δρόμοι προς τις κτηνοτροφικές μονάδες και υπάρχει πρόσβαση μόνο από συγκεκριμένες διόδους που ελέγχονται.

Ψυχολογική στήριξη

Εξάλλου, ο Δήμος Λάρνακας ενημέρωσε πως οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας-ΟΚΥπΥ, βρίσκονται στη διάθεση των κτηνοτρόφων που επηρεάστηκαν από την έξαρση του αφθώδους πυρετού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους το έχουν ανάγκη και η έγκαιρη διαχείριση αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της δύσκολης κατάστασης. Οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να λάβουν ψυχολογική στήριξη μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: 24 818706 (Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 15:00) και 94 069682 (24ωρη λειτουργία). Όπως έγινε γνωστό, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/2) κτηνοτρόφος μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόσωπο αυτό παρουσίασε υψηλή πίεση, για αυτό και κρατήθηκε για νοσηλεία. Υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων και χθες πήρε εξιτήριο. Πρόκειται για κτηνοτρόφο του οποίου η φάρμα βρίσκεται στην Ορόκλινη και «χτυπήθηκε» από τον αφθώδη πυρετό και ως εκ τούτου τα ζώα του θα θανατωθούν.