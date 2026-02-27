Ομόφωνο «όχι» της ΕΕΥ στην Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου – Εκτός καταλόγου διοριστέων

Ομόφωνα απέρριψε σήμερα η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) το αίτημα της κ. Παναγιώτου για εξαίρεση λόγω δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με τον διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτη.

Ως εκ τούτου, το όνομά της δεν περιλαμβάνεται στους αναθεωρημένους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν παρεμβάσεις από πλευράς Προεδρικού αλλά και από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι από την υπουργό Γεωργίας, με στόχο να δοθεί δεύτερη παράταση στην κ. Παναγιώτου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2025, όταν η κ. Παναγιώτου έλαβε για πρώτη φορά διορισμό ως καθηγήτρια φιλολογικών με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2025, Τότε είχε υποβάλει αίτημα αναστολής για έναν χρόνο, επικαλούμενη λόγους δημοσίου συμφέροντος λόγω της υπουργικής της ιδιότητας. Το αίτημα είχε εγκριθεί ομόφωνα από την ΕΕΥ.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αναστολή διορισμού κυρίως για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή συνέχισης σπουδών. Παρά ταύτα, η ΕΕΥ εξετάζει κατά περίπτωση και άλλα αιτήματα, όπως εκπαιδευτικών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και λαμβάνουν διορισμό λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η αναστολή παραχωρείται για ένα έτος.

Η κ. Παναγιώτου περιλήφθηκε εκ νέου στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 στη λίστα διοριστέων που δημοσιοποίησε η ΕΕΥ. Στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή καλούσε τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να δηλώσουν έως τις 20 Φεβρουαρίου κατά πόσον αποδέχονται ή όχι τον διορισμό τους, ο οποίος έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Η υπουργός μέσω δικηγόρου έστειλε δεύτερο αίτημα για αναστολή, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.

Βάσει της νομοθεσίας, η κ. Παναγιώτου διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΕΥ, ενστάσεις «μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 13 Μαρτίου 2026».