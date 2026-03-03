Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία, παραμένουν οι βροχές - Ο καιρός αναλυτικά

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τις μεσημβρινές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ την Παρασκευή, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

