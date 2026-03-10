Σε ποιους θα αφαιρείται επί τόπου η άδεια οδήγησης - Κίνδυνος από τα ηλεκτρικά χερούλια θυρών σε οχήματα

Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, με στόχο την άμεση ανάκληση των αδειών οδήγησης από επικίνδυνους οδηγούς, δρομολογεί ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η σχετική επιστολή από τον κ. Βαφεάδη αναμένεται να αποσταλεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο μέτρο. Η απόφαση λήφθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, του οποίου προεδρεύει ο κ. Βαφεάδης.

Συγκεκριμένα, με τη μεταβίβαση των εν λόγω εξουσιών στον Αρχηγό της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί της Τροχαίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν επιτόπου την άδεια οδήγησης από οδηγούς που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων να οδηγούν υπό την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών ή αλκοόλης. Για τους οδηγούς που εντοπίζονται μεθυσμένοι, θα λαμβάνονται υπόψη για την αφαίρεση της άδειας οδηγού, τόσο η ποσότητα αλκοόλης στον οργανισμό τους, όσο και η συχνότητα διάπραξης του αδικήματος.

Αν εντοπιστούν

Ως έχουν σήμερα τα δεδομένα, όταν αστυνομικός εντοπίσει οδηγό να οδηγεί υπό την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών ή μεθυσμένος, πέραν της επιβολής εξώδικου προστίμου ή της παραπομπής του ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενημερώνεται το ΤΟΜ για την αναστολή της άδειας οδήγησής του. Η αναστολή παραμένει σε ισχύ έως ότου ο συγκεκριμένος οδηγός προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο να βεβαιώνει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την οδήγηση.

Η ενημέρωση του οδηγού για την αναστολή της άδειας οδήγησής του, καθώς και για την υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού ενώπιον ιατροσυμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται μέσω αποστολής συστημένης επιστολής. Ωστόσο, η πλειονότητα των οδηγών δεν προσέρχεται για να παραλάβει τη διπλοσυστημένη επιστολή, είτε επειδή γνωρίζει το περιεχόμενό της είτε επειδή θεωρεί ότι αφορά πρόστιμο από το σύστημα φωτοεπισήμανσης (κάμερες). Ως εκ τούτου, το ΤΟΜ αναγκάζεται να επιστρατεύει επόπτες της υπηρεσίας του, προκειμένου να εντοπίζουν τους οδηγούς και να τους επιδίδουν τη διπλοσυστημένη επιστολή. Σε περιπτώσεις όπου η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει, επιστρατεύεται η Αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

Με συνοπτικές διαδικασίες

Η νέα διαδικασία, η οποία αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και θα τεθεί σε εφαρμογή με τη μεταβίβαση των σχετικών εξουσιών στον Αρχηγό της Αστυνομίας, προβλέπει τα εξής: όταν, κατά τη διάρκεια τροχαίων ελέγχων, εντοπίζονται επικίνδυνοι οδηγοί που εμπίπτουν στις δύο πιο πάνω κατηγορίες, θα αναστέλλεται επιτόπου η άδεια οδήγησής τους. Παράλληλα, ο αστυνομικός θα τους επιδίδει επιστολή με την οποία θα καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον ιατροσυμβουλίου, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο.

Εφόσον η απόφαση του ιατροσυμβουλίου είναι ότι η κατάσταση της υγείας του οδηγού που παρανόμησε, επιτρέπει την οδήγηση, η άδεια οδήγησής του θα τίθεται εκ νέου σε ισχύ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ιατροσυμβούλιο δύναται να αποφασίσει την επαναφορά της άδειας οδήγησης σε ισχύ, προβλέποντας παράλληλα την επανεξέταση του οδηγού, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που ο οδηγός παραλείψει να παρουσιαστεί για την επανεξέταση, η άδεια οδήγησής του θα αναστέλλεται εκ νέου.

Χειρολαβές που σε εγκλωβίζουν στο όχημα

Τα δεκάδες περιστατικά εγκλωβισμού επιβατών σε αυτοκίνητα με ηλεκτρικά «χωνευτά» χερούλια θυρών, τα οποία ανοίγουν με ηλεκτρικό μηχανισμό, έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Όπως διαπιστώθηκε, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του οχήματος είτε λόγω τροχαίου είτε λόγω φωτιάς οι επιβάτες δεν μπορούν να εξέλθουν και εγκλωβίζονται, με αποτέλεσμα η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο, ιδιαίτερα εάν είναι τραυματισμένοι ή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Το ΤΟΜ εξέδωσε χθες ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες οχημάτων που διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό για τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διεθνείς φορείς οδικής ασφάλειας έχουν καταγράψει περιστατικά όπου οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες ή/και πλήρως ενσωματωμένες («κρυφές») χειρολαβές θυρών οχημάτων δεν λειτούργησαν σωστά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οδικές συγκρούσεις και πυρκαγιές. Σε ορισμένα συμβάντα, η πτώση τάσης της μπαταρίας είχε ως αποτέλεσμα οι εξωτερικές χειρολαβές να παραμείνουν αδρανείς στην κλειστή (κρυφή) τους θέση.

Επιπλέον, ευρωπαϊκοί οργανισμοί ασφάλειας έχουν επισημάνει ότι τα υπάρχοντα πρότυπα δεν εξασφαλίζουν επαρκώς ότι οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θύρες μπορούν να ανοίξουν μετά από ατύχημα ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού των επιβατών στο όχημα.

Οι οδηγίες του ΤΟΜ

Με βάση τα πιο πάνω, το ΤΟΜ προέβη στις πιο κάτω συστάσεις προς τους κατόχους των οχημάτων στην Κύπρο με τέτοιου είδους χειρολαβές:

Ενημερωθείτε αμέσως από το εγχειρίδιο χρήσης (owner’s manual) του οχήματός σας για τον ακριβή τρόπο χρήσης του χειροκίνητου μηχανισμού απεγκλωβισμού, καθώς και για τη διαδικασία ανοίγματος θυρών όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική ισχύς.

Αναγνωρίστε πού βρίσκονται οι χειροκίνητες απασφαλίσεις (manual releases), τόσο για τις μπροστινές όσο και για τις πίσω πόρτες του οχήματος.

Ενημερώστε όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν και επιβαίνουν στο όχημα για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απεγκλωβισμού.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς η σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών χειρολαβών εξαρτάται και από αυτή.

Ελέγξτε εάν το όχημά σας υπόκειται σε ανάκληση μέσω της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή ή/και των ανακοινώσεων στο EU Safety Gate.

Σε περίπτωση συμβάντος δυσλειτουργίας των χειρολαβών των θυρών, μην χρησιμοποιείτε το όχημα μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το ΤΟΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

Άδειες κυκλοφορίας μέχρι αύριο

Σύμφωνα με το ΤΟΜ, η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας για το 2026 θα είναι αύριο Τετάρτη, 11/3/2026 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι την περασμένη Κυριακή έχουν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 677.133 οχημάτων. Για σκοπούς σύγκρισης αναφέρουμε ότι, μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του 2025, δηλαδή τις 8/3/2025, είχαν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 680.670 οχημάτων.

Για τις ανανεώσεις που θα πραγματοποιούνται από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά, θα επιβάλλεται επιβάρυνση ίση με το άθροισμα των 10 ευρώ και ενός ποσού ίσου με το 10% της αξίας της άδειας κυκλοφορίας για το τρέχον έτος.