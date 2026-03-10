Καλοκαιρία με… παρενθέσεις βροχής - Σκόνη στην ατμόσφαιρα από αύριο

Ασθενής ψηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει το νησί από την Πέμπτη. Από αύριο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αναμένεται να παρατηρηθούν αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά και στα δυτικά του νησιού, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ιδιαίτερα στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια παράλια. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ.

Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη αρχικά θα επικρατεί ηλιοφάνεια, ωστόσο σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και στα δυτικά του νησιού, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στα δυτικά και νοτίως του Τροόδους.Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.