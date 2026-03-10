Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Περισσότεροι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τα πλήγματα στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το 43% διαφωνεί με τις αμερικανικές επιθέσεις έναντι 29% που τις εγκρίνει, ενώ το 64% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του πολέμου.

Νέα δημοσκόπηση της Ipsos δείχνει ότι το 43% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ το 29% τα εγκρίνει. Ποσοστό 26% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο.

Σχετικά άρθρα:

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη από 6 έως 9 Μαρτίου, διαπίστωσε επίσης ότι το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους του πολέμου.

Ως αποτέλεσμα της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, το 67% εκτιμά ότι οι τιμές της βενζίνης θα αυξηθούν μέσα στο επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου του 85% των Δημοκρατικών, του 73% των ανεξάρτητων και του 44% των Ρεπουμπλικανών.

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν επίσης ότι η σύγκρουση θα έχει κυρίως αρνητικό αντίκτυπο στη δική τους οικονομική κατάσταση.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν θα συνεχιστεί για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα» (60%), παρά ότι θα «τελειώσει σχετικά γρήγορα μέσα σε λίγες εβδομάδες» (36%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΠΟΛΕΜΟΣΔημοσκόπηση

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα