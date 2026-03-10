Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Περισσότεροι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τα πλήγματα στο Ιράν

Νέα δημοσκόπηση της Ipsos δείχνει ότι το 43% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ το 29% τα εγκρίνει. Ποσοστό 26% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο.

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη από 6 έως 9 Μαρτίου, διαπίστωσε επίσης ότι το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους του πολέμου.

Ως αποτέλεσμα της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, το 67% εκτιμά ότι οι τιμές της βενζίνης θα αυξηθούν μέσα στο επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου του 85% των Δημοκρατικών, του 73% των ανεξάρτητων και του 44% των Ρεπουμπλικανών.

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν επίσης ότι η σύγκρουση θα έχει κυρίως αρνητικό αντίκτυπο στη δική τους οικονομική κατάσταση.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν θα συνεχιστεί για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα» (60%), παρά ότι θα «τελειώσει σχετικά γρήγορα μέσα σε λίγες εβδομάδες» (36%).

Πηγή: ΚΥΠΕ