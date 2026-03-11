Τράπεζες και εταιρείες στο Κατάρ και τα ΗΑΕ εκκενώνουν γραφεία μετά από ιρανικές απειλές στον Κόλπο

Οι διεθνείς τράπεζες και κορυφαίες εταιρείες συμβούλων στα ΗΑΕ και το Κατάρ λαμβάνουν προληπτικά μέτρα εξαιτίας των ιρανικών απειλών.

Οι Citigroup, Standard Chartered, HSBC, Deloitte και PwC εκκενώνουν ή κλείνουν προσωρινά τα γραφεία τους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια προσωπικού και πελατών.

🚨 🇦🇪 FINANCIAL HUB SHAKEUP: GLOBAL BANKS EVACUATE DUBAI OFFICES AFTER IRAN THREATS



Major firms including Citi, Standard Chartered, Deloitte, and PwC are evacuating or closing offices in Dubai’s financial district (DIFC) and telling staff to work from home after threats from… https://t.co/1njtcvuuA2 pic.twitter.com/NkGT91AlN0 — NewsForce (@Newsforce) March 11, 2026

🇺🇸🇦🇪🇮🇷⚡️- Deloitte, PwC and Citi are closing and evacuating their offices in Dubai following the threats from Iran against U.S. firms in the Gulf.



Other companies have also announced similar measures, per the AFP. — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) March 11, 2026

Προληπτικά μέτρα στον Κόλπο

Η Citigroup ζήτησε από το προσωπικό της στο Ντουμπάι να εργαστεί από το σπίτι, ενώ η Standard Chartered λαμβάνει μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους χρηματοοικονομικούς κόμβους.

#BREAKING

British bank HSBC closed all its branches in Qatar following Iran's stark warning. pic.twitter.com/10U8mQ4hRZ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 11, 2026

Κλείσιμο υποκαταστημάτων και γραφείων

Η HSBC έκλεισε τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ, η PwC στα Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Deloitte εκκενώνει τα γραφεία της στο Ντουμπάι.

Ιρανικές απειλές κατά οικονομικών συμφερόντων

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχοθετήσει τραπεζικά και οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά από επίθεση σε ιρανική τράπεζα, σύμφωνα με ανακοινώσεις στρατιωτικών πηγών.

