Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο: Τραυματισμένος σε χέρια, πόδια και ώμους ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τράπεζες και εταιρείες στο Κατάρ και τα ΗΑΕ εκκενώνουν γραφεία μετά από ιρανικές απειλές στον Κόλπο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχοθετήσει τραπεζικά και οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά από επίθεση σε ιρανική τράπεζα, σύμφωνα με ανακοινώσεις στρατιωτικών πηγών.

Οι διεθνείς τράπεζες και κορυφαίες εταιρείες συμβούλων στα ΗΑΕ και το Κατάρ λαμβάνουν προληπτικά μέτρα εξαιτίας των ιρανικών απειλών.

Σχετικά άρθρα:

Οι Citigroup, Standard Chartered, HSBC, Deloitte και PwC εκκενώνουν ή κλείνουν προσωρινά τα γραφεία τους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια προσωπικού και πελατών.

Προληπτικά μέτρα στον Κόλπο

Η Citigroup ζήτησε από το προσωπικό της στο Ντουμπάι να εργαστεί από το σπίτι, ενώ η Standard Chartered λαμβάνει μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους χρηματοοικονομικούς κόμβους.

Κλείσιμο υποκαταστημάτων και γραφείων

Η HSBC έκλεισε τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ, η PwC στα Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Deloitte εκκενώνει τα γραφεία της στο Ντουμπάι.

Ιρανικές απειλές κατά οικονομικών συμφερόντων

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχοθετήσει τραπεζικά και οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά από επίθεση σε ιρανική τράπεζα, σύμφωνα με ανακοινώσεις στρατιωτικών πηγών.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΙΡΑΝΚΑΤΑΡΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα