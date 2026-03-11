Reuters: Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ - «Δεν πιστεύω ότι κατάφερε να ναρκοθετήσει το σημείο» απαντά ο Τραμπ

Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, κίνηση που είναι πιθανό να περιπλέξει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω αυτού του στρατηγικού σημείου κατά μήκος των ιρανικών ακτών έχουν στην πράξη ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησαν πριν από 12 ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, συμβάλλοντας στην εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, σύμφωνα με τη μία από τις πηγές του Reuters, η οποία όμως αρνήθηκε να πει πώς σχεδιάζουν οι ΗΠΑ να τις εξολοθρεύσουν.

Το CNN μετέδωσε πρώτο την Τρίτη την πληροφορία για την πόντιση ναρκών στο Στενό.

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι το Ιράν κατάφερε να ποντίσει νάρκες

ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως το Ιράν κατάφερε να ποντίσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «σχεδόν όλα» τα πλοία ναρκοθέτησης που διέθετε η Τεχεράνη.

«Καταστρέψαμε σχεδόν όλα τα πλοία ναρκοθέτησής τους μέσα σε μία νύχτα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να χτυπήθηκαν έως και 60 ιρανικά σκάφη. «Σχεδόν ολόκληρο το ναυτικό τους έχει εξολοθρευτεί», πρόσθεσε.

«Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην κρίσιμης σημασίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό θαλάσσια οδό.

Στη συνέχεια μάλιστα, ο Τραμπ παρότρυνε τα πετρελαιοφόρα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στο θαλάσσιο πέρασμα νωρίτερα σήμερα. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε τουλάχιστον δύο από αυτά τα πλοία.

«Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το Στενό», απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω σοβαρές ζημιές στις υποδομές του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί μάλιστα ότι θα μπορούσαν να «τις εξουδετερώσουν... μέσα σε μία ώρα».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τι άλλο πρέπει να γίνει σε στρατιωτικό επίπεδο ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Περισσότερα από τα ίδια».

Επεσήμανε τις απώλειες που έχει υποστεί το ναυτικό, η αεροπορία, τα αντιαεροπορικά συστήματα και η ηγεσία του Ιράν.

«Αφήνουμε ανέπαφα ορισμένα πράγματα, τα οποία, αν τα πλήξουμε - που θα μπορούσαμε να τα πλήξουμε ακόμη και σήμερα το απόγευμα, στην πραγματικότητα μέσα σε μία ώρα - κυριολεκτικά δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αργότερα, ο Τραμπ εξήρε την επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα.

«Τους έχουμε πλήξει σκληρότερα απ’ ό,τι έχει πληγεί σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία, και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», δήλωσε.

Ο Τραμπ αρνήθηκε, εν τω μεταξύ, να σχολιάσει την ανάδειξη του γιου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Συγκεκριμένα, όταν αν μπορεί «να κηρύξει νίκη σε αυτόν τον πόλεμο, εφόσον ανώτατος ηγέτης παραμένει ο γιος του αγιατολάχ», περιορίστηκε να απαντήσει: «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω.»

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει παλαιότερα ότι είναι «απαράδεκτη» η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Άγνοια δηλώνει ο Τραμπ για το δημοσίευμα των ΝΥΤ για το πλήγμα σε σχολείο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σήμερα ότι δεν γνωρίζει για το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο μια συνεχιζόμενη στρατιωτική έρευνα έχει διαπιστώσει, τουλάχιστον σε προκαταρκτικό επίπεδο, ότι οι ΗΠΑ ευθύνονταν για ένα πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο στο νότιο Ιράν.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από την Κρίστεν Χολμς του CNN για το δημοσίευμα των Times και για το αν αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι το Ιράν ενδέχεται να ευθυνόταν για το πλήγμα, αν και όταν πιέστηκε νωρίτερα να εξηγήσει γιατί κανείς στη δική του κυβέρνηση δεν φαινόταν να στηρίζει δημόσια αυτόν τον ισχυρισμό, απάντησε: «Επειδή απλώς δεν γνωρίζω αρκετά γι’ αυτό».

Οι Times ανέφεραν ότι παρωχημένες πληροφορίες ενδεχομέως να συνέβαλαν στο λανθασμένο πυραυλικό πλήγμα.

«Όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι New York Times στο ρεπορτάζ τους, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δάσκαλοι σκοτώθηκαν στο πλήγμα, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι απειλές

Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση ναρκοθετώντας το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG. Η δυνατότητα δε της Τεχεράνης να διακόψει τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη θαλάσσια οδό της δίνει τεράστια διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έθεσε στο στόχαστρο ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για τη ναρκοθέτηση, εξουδετερώνοντας 16 από αυτά την Τρίτη. Ωστόσο, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να παράσχει προστατευτική συνοδεία σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε την Τρίτη από το Ιράν να απομακρύνει αμέσως οποιεσδήποτε νάρκες έχουν ποντιστεί στο Στενό και δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες, τις οποίες δεν προσδιόρισε, αν δεν το πράξει.

