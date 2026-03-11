Το Υπουργείο Μεταφορών ζητά από την Cyprus Public Transport να συνεχίσει το Pame Express

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκφράζει τη διαφωνία του με την πρόθεση της εταιρείας Cyprus Public Transport να αναστείλει την υπηρεσία Pame Express, σημειώνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια είναι μονομερής και αντίκειται στους όρους της σχετικής σύμβασης.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς την εταιρεία, καλώντας την να αναιρέσει την πρόθεσή της και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από τη σύμβαση, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημόσιων επιβατικών μεταφορών.