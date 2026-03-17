Παράνομη η απόλυση ανώτερης λειτουργού του Δήμου Πάφου έκρινε το Δικαστήριο – Επιστρέφει στα καθήκοντά της, θα καταβληθούν οι μισθοί

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η παρουσία του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πάφου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ως πρακτικογράφου, μετά από απόφαση του Δημάρχου, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της προσφυγής που κατέθεσε η ανώτερη λειτουργός της Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάφου, Κάτια Κωνσταντινίδου, η οποία απολύθηκε από τον Δήμο Πάφου.

Επέστρεψε ήδη στα καθήκοντά της η ανώτερη λειτουργός του Δήμου Πάφου, η οποία είχε απολυθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του "Π". 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, έχοντας μελετήσει τα ενώπιόν του έγγραφα και πρακτικά, καταλήγει πως η αιτήτρια έχει δίκαιο στις θέσεις της.

Στις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου δεν υπάρχει πρόνοια για δικαιωματική παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, μη υπαλλήλου του Δήμου, που δύναται να παρίσταται στις συνεδρίες για σκοπούς τήρησης των πρακτικών, προσθέτει το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο συνήγορος της κ. Κωνσταντινίδου στον Δήμο Πάφου, η εν λόγω λειτουργός επέστρεψε από σήμερα στα καθήκοντά της.

Πέραν αυτού, προφανώς θα της καταβληθούν όλοι οι μισθοί που απώλεσε κατά τη διάρκεια της απόλυσής της.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και σε επίπεδο ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. 

