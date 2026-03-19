Αναβλήθηκε για τις 7 Απριλίου η δίκη των τεσσάρων για εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

Αναβλήθηκε σήμερα και ορίστηκε για τις 7 Απριλίου νέα δικάσιμος ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας για τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η διαδικασία ήταν ορισμένη για σήμερα προκειμένου ν’ απαντήσουν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ηλικίας 42, 22 και 29 ετών (οι δυο) στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι συνήγοροί υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησαν χρόνο καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους και η υπόθεση αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 7 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου από την Αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

Αντιμετωπίζουν επτά κατηγορίες που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβιασμό, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2023-2025 στη Λάρνακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ