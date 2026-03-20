Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου, σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της ημέρας η είδηση εκβρασμού νεκρού δελφινιού στην παραλία του Φάρου, το οποίο εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για τη διαχείριση του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν λειτουργοί του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, οι οποίοι προχώρησαν σε λήψη δειγμάτων από το θαλάσσιο θηλαστικό.

Τα δείγματα πρόκειται να αποσταλούν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ζώου.

Παράλληλα, εργαζόμενοι του Δήμου ανέλαβαν τη διαδικασία απομάκρυνσης του δελφινιού από την παραλία, ώστε να μεταφερθεί σε αδειοδοτημένο χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας ζωής και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών.

