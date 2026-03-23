ΥΠΕΣ: 43 εκατ. ευρώ για έργα στις κοινότητες παγκύπρια ,στόχος η στελέχωση συμπλεγμάτων και στήριξη της υπαίθρου

Ο προϋπολογισμός που υπάρχει φέτος στο Υπουργείο Οικονομικών για έργα στις κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο ανέρχεται σε 43 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος προήδρευσε σύσκεψης στα Κούκλια, προσθέτοντας ότι μέσω αυτού του προϋπολογισμού υλοποιούνται πάρα πολλά έργα στις κοινότητες. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους τόνισε για ακόμη μία φορά ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική, χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα πολύ ευεργετική με τη δημιουργία συμπλεγμάτων.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση στη στελέχωσή τους, υπενθυμίζοντας ότι ο προϋπολογισμός για το επιπλέον προσωπικό θα καλυφθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την κεντρική κυβέρνηση. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η ενημέρωση που θα έχουν από την Ένωση Κοινοτήτων θα είναι πως η στελέχωση θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο. Με τη στελέχωση των συμπλεγμάτων, πρόσθεσε, θα μπορούν να τροχοδρομηθούν περισσότερα έργα και θα υπάρχει στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό, κάτι που θα είναι προς όφελος των κοινοτήτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, στην περιφερειακή σύσκεψη συμμετείχαν οι κοινότητες της ανατολικής περιοχής Πάφου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα επιχειρήσουν να δώσουν λύσεις σε εκκρεμή ζητήματα, ενώ θα γίνει και ανασκόπηση της πορείας έργων που είχαν τροχοδρομηθεί σε προηγούμενες συναντήσεις.

Ο σκοπός της σημερινής περιφερειακής συνάντησης, όπως και των προηγούμενων που καθιερώθηκαν εδώ και δυόμισι χρόνια, είναι να επισκέπτονται και μικρές πληθυσμιακά αλλά σημαντικές κοινότητες της Ανατολικής Πάφου, ώστε να συζητούν πιθανά προβλήματα, να τροχοδρομούνται λύσεις και να εξετάζεται η πορεία υλοποίησης άλλων έργων, όπως είπε. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, βρίσκονται εκεί με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα και να δουν πώς προχωρούν τα διάφορα έργα που έχουν δρομολογηθεί.

Ερωτηθείς αν γίνεται ανασκόπηση προηγούμενων αποφάσεων που έχουν ληφθεί, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι εάν υπάρχουν προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν τις κοινότητες, αυτό θα γίνει στις επόμενες επισκέψεις, καθώς στόχος είναι σε έξι μήνες να επισκεφθούν ξανά τις συγκεκριμένες κοινότητες, όπου πρόκειται για πρώτη επίσκεψη, ώστε να δουν την πρόοδο υλοποίησης των αποφάσεων που θα ληφθούν σήμερα. Όπως τόνισε, αυτό έγινε και στις προηγούμενες κοινότητες.

Την ερχόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, θα επισκεφθούν τη Λευκωσία και θα ακολουθήσουν και άλλες επαρχίες. Αυτή η διαδικασία γίνεται ανά εξάμηνο. Κληθείς να σχολιάσει αν είναι γενικότερα ικανοποιημένος από τον ρυθμό υλοποίησης των έργων στις κοινότητες, απάντησε ότι κάποια προχωρούν ικανοποιητικά και κάποια όχι. Ερωτηθείς αν θα ανακοινώσει κάτι σήμερα στο πλαίσιο των συσκέψεων, απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Κάθε κοινότητα έχει αποστείλει τα θέματα που θα συζητηθούν και η ομάδα του ήρθε προετοιμασμένη, επομένως στα συγκεκριμένα θέματα υπάρχουν απαντήσεις που θα δοθούν στις συναντήσεις με τους κοινοτάρχες.

Πρόσθεσε επίσης ότι στις κοινότητες συνήθως εξετάζονται θέματα που αφορούν πολεοδομικά έργα, έργα που πρέπει να γίνουν, οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες, καθώς και θέματα στελέχωσης. Όπως είπε, όλες οι κοινότητες λίγο πολύ αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα στην Κύπρο και στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να βρίσκεται δίπλα στις κοινότητες.

Ερωτηθείς αν βλέπει να επιτυγχάνεται ο στόχος της επιστροφής στην ύπαιθρο, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι στόχος είναι να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο και στη συνέχεια να προσελκυστεί και επιπλέον κόσμος, ώστε να διατηρηθούν αυτές οι πολύ όμορφες κοινότητες που υπάρχουν στην Κύπρο.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί πλειάδα έργων, τόσο πολεοδομικών όσο και στεγαστικών σχεδίων για επιχορήγηση σε ορεινές, ακριτικές, εξόχως ορεινές και αγροτικές περιοχές. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία, υλοποιεί σειρά έργων και επενδύσεων στις κοινότητες της υπαίθρου με στόχο την ανάπτυξή τους, τη συγκράτηση του πληθυσμού και, αν είναι δυνατόν, την προσέλκυση νέου πληθυσμού και επιχειρήσεων.