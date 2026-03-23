«Φρένο» στις παραγγελίες στην πλατφόρμα της Wolt λόγω της απεργίας των διανομέων - Κρίσιμη συνάντηση αύριο (φώτο - βίντεο)

Συνεχίζονται για ακόμη μία ημέρα, με αυξημένη συμμετοχή, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των διανομέων της Wolt σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό.

Στη Λευκωσία, οι διανομείς πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση, εντείνοντας την πίεση προς την εταιρεία για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ της της εταιρείας Wolt, εκπροσώπων των διανομέων, καθώς και της ΠΕΟ, με σκοπό να συζητηθούν τα αιτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι.

Με περιορισμούς η λειτουργία της πλατφόρμας λόγω της απεργίας

Παράλληλα, σήμερα, η πλατφόρμα εμφανίζει μηνύματα προς τους χρήστες ότι έχουν την δυνατότητα να παραγγείλουν μόνο από κοντινά καταστήματα ή ότι οι χρόνοι παράδοσης είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

Την ίδια ώρα, καταστηματάρχες ανέφεραν στο politis.com.cy ότι κατάφεραν να εξυπηρετήσουν μόνο πολύ περιορισμένο αριθμό παραγγελιών, γεγονός που αποτυπώνει τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Τα αιτήματα που προτάσσουν

Υπενθυμίζεται ότι, κεντρικό αίτημα των εργαζομένων είναι οι χαμηλές αμοιβές, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως εξευτελιστικές. Όπως αναφέρουν, «με τα σημερινά δεδομένα, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα ούτε τη συντήρηση του οχήματος», ζητώντας αύξηση της αμοιβής ανά διαδρομή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια ώρα, τονίζουν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέτουν ως εξίσου κρίσιμο θέμα την ασφάλειά τους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές βάρδιες. Όπως υποστηρίζουν, επαναλαμβανόμενα περιστατικά ρατσιστικής βίας, επιθέσεων, κλοπών και βανδαλισμών των οχημάτων τους έχουν δημιουργήσει ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας.

«Οι διανομείς, αντιμετωπίζουμε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω των χαμηλών τελών παράδοσης και των απλήρωτων χρόνων αναμονής. Η τρέχουσα δομή πληρωμής δεν αποζημιώνει δίκαια τους διανομείς για το κόστος καυσίμων, τη συντήρηση του οχήματος, τον χρόνο αναμονής σε εστιατόρια και τις παραδόσεις μεγάλων αποστάσεων. Πολλοί διανομείς εργάζονται πολλές ώρες, αλλά εξακολουθούν να μην μπορούν να κερδίσουν ένα δίκαιο και σταθερό εισόδημα», αναφέρουν μεταξύ άλλων στο κείμενο αιτημάτων τους οι απεργοί διανομείς.

Η θέση της εταιρίας

Σε σχέση με τις εξελίξεις και τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Wolt τοποθετήθηκε, «υποστηρίζοντας ότι σέβεται το δικαίωμα των συνεργατών της να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους».

Όπως ανέφερε, «η πλατφόρμα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αν και ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις σε ορισμένες ώρες, καλώντας χρήστες και συνεργάτες να επιδείξουν κατανόηση».

Η εταιρεία σημειώνει ότι «βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με εκπροσώπους των διανομέων, προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα που έχουν τεθεί, με κύρια έμφαση στο θέμα των αμοιβών».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «στην Κύπρο συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 διανομείς, ενώ για όσους απασχολούνται μέσω εταιρειών διαχείρισης στόλου εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση από τον Ιούλιο του 2024, η οποία έχει συμφωνηθεί με τη συμμετοχή συντεχνιών και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας».

Η Wolt υποστήριξε επίσης ότι «αποστασιοποιείται από δηλώσεις ή ενέργειες τρίτων που δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της στον εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο τη διασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος»

Καταδίκασε δε κάθε μορφή βίας σε βάρος διανομέων, σημειώνοντας ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια διατηρεί σταθερή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση ρατσιστικών φαινομένων.

Μήνυμα στήριξης από το Σωματείο Εργαζομένων Wolt Αττικής

«Χαιρετίζουμε την απεργία των συναδέλφων μας στην Wolt Κύπρου!», τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων Wolt Αττικής, σε ανακοίνωσή του, για την απεργία των διανομέων στην Wolt στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι, «Ο αγώνας των συναδέλφων μας είναι και δικός μας αγώνας».

Συνεχίζοντας το Σωματείο αναφέρει:

«Τα δίκαια αιτήματά τους για σταθερή εργασία, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας, αλλά και να μπει τέλος στην εκμετάλλευση των διανομέων από την εταιρεία αλλά και τους εργολάβους τους εκεί, είναι όλα αυτά για τα οποία παλεύουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.

Οι εκβιασμοί για μαζικά κλεισίματα λογαριασμών, τα μπόνους ενισχυμένων απολαβών της εταιρείας αλλά και η καταστολή που δέχτηκαν στην διάρκεια της κινητοποίησης, με στόχο να τρομοκρατήσουν και να σπάσουν την απεργία των συναδέλφων μας έχει πέσει στο κενό!

Στηρίζουμε την απεργία των συναδέλφων, γιατί Έλληνες, Κύπριοι και μετανάστες εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε!

Ο συντονισμός και η ενότητα όλων των εργαζομένων είναι αυτό που η εταιρεία φοβάται και προσπαθεί με όλους τους τρόπους να διασπάσει.

Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων της Wolt Κύπρου!

Νίκη στον κοινό μας αγώνα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, ως εδώ η εκμετάλλευση μας για να θησαυρίζουν εταιρείες και οι εργολάβοι τους!».