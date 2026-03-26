Λεμεσός: Έβαλαν βόμβα σε ανθοπωλείο 49χρονης - Εκτεταμένες ζημιές σε πρόσοψη (φώτος)

Νέα έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, με στόχο υποστατικό ιδιοκτησίας 49χρονης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου και σε δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα μπροστά από αυτό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 1:30 π.μ. σήμερα σημειώθηκε έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό, με τις Αρχές να διαπιστώνουν από τις προκαταρκτικές εξετάσεις ότι αυτή οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου αντικειμένου, το οποίο περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί εξωτερικά, στην είσοδο του υποστατικού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού, καθώς και σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα μπροστά από αυτό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται.