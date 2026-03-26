Λεμεσός: Έβαλαν βόμβα σε ανθοπωλείο 49χρονης - Εκτεταμένες ζημιές σε πρόσοψη (φώτος)

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα – Τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο

Νέα έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, με στόχο υποστατικό ιδιοκτησίας 49χρονης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου και σε δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα μπροστά από αυτό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 1:30 π.μ. σήμερα σημειώθηκε έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό, με τις Αρχές να διαπιστώνουν από τις προκαταρκτικές εξετάσεις ότι αυτή οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου αντικειμένου, το οποίο περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί εξωτερικά, στην είσοδο του υποστατικού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού, καθώς και σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα μπροστά από αυτό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

