Αντιδράσεις Ουστέλ-Ερτουγρούλογλου για δηλώσεις Προέδρου Χριστοδουλίδη

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, και ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, επέκριναν με δηλώσεις τους τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μεταξύ άλλων για την ελληνική επανάσταση του 1821.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο Ουνάλ Ουστέλ υποστήριξε ότι η "ελληνοκυπριακή νοοτροπία παραμένει αμετάβλητη από το 1821 και το 1963 μέχρι σήμερα". Επέκρινε την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 1821, και απέρριψε τη θέση ότι οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν λόγο για τις Βρετανικές Βάσεις μόνο με την επιστροφή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και την προϋπόθεση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τις τουρκικές εγγυήσεις.

Από την πλευρά του, ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου χαρακτήρισε «κενά προϊόντα φαντασίας» δηλώσεις που, όπως ανέφερε, στοχοποιούν την παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί. Επανέλαβε τη θέση περί ύπαρξης «δύο κυρίαρχων και ίσων κρατών» και σημείωσε ότι η παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί εγγύηση για τους Τουρκοκύπριους.

Εν τω μεταξύ, επαφές στα κατεχόμενα πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον "πρόεδρο" της «βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ακάρ είπε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, αναφερόμενος σε αεροσκάφη και αμυντικά συστήματα. Επανέλαβε τη θέση ότι η δυνατότητα για μια λύση ομοσπονδίας έχει εξαντληθεί, προκρίνοντας τη λύση δύο κρατών. Απαντώντας σε ερώτηση για στρατιωτική κινητικότητα στην κατεχόμενη Καρπασία, ο κ. Ακάρ είπε ότι αποστολή της Τουρκίας είναι η αποτροπή και όχι ο πόλεμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ