Στην βουλή πρόταση νόμου για την πειρατεία των ταξί - Στο στόχαστρο ιδιωτικά οχήματα και εφαρμογές

Ως ένα «τεράστιο βήμα» για την πάταξη της πειρατείας των ταξί, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Αλέκος Τρυφωνίδης την πρόταση νόμου που κατέθεσε για ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πειρατεία των ταξί.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Τρυφωνίδης – Βουλευτής της ΔΗΠΑ – αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του για την κατάθεση επείγουσας πρότασης νόμου «που να ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την πειρατεία των ταξί».

«Σήμερα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα στην Επιτροπή Μεταφορών», είπε, σημειώνοντας ότι, αφού άκουσε «επανειλημμένα» σε συνεδριάσεις και κατ’ ιδίαν με τις επαγγελματικές οργανώσεις των ταξί, ως πρόεδρος της Επιτροπής ανάλαβε πρωτοβουλία για την κατάθεση επείγουσας πρότασης νόμου.

Μετά από διαβουλεύσεις του ιδίου με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, την πρόεδρο της Αρχής Αδειών και πολλούς άλλους, καθώς και με τους επαγγελματίες ταξί, είπε, «κατατέθηκε η σχετική πρόταση νόμου, η οποία πατάσσει την πειρατεία των ταξί και περιλαμβάνει σημαντική αύξηση των προστίμων, αναστολή της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, αναστολή της προσωπικής άδειας οδήγησης και κατακράτηση ή και ακινητοποίηση του οχήματος που συλλαμβάνεται να κάνει πειρατεία».

Εξέφρασε αισιοδοξία ότι η Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει σύντομα το νομοσχέδιο «και να έχουμε ένα αυστηρό νόμο που να πατάσσει σε ένα μεγάλο βαθμό την πειρατεία στα ταξί για να δώσουμε ανάσες στους επαγγελματίες ταξί που νυχθημερόν εργάζονται για να βγάλουν ένα μεροκάματο».

Είπε ακόμη ότι αναμένει από τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών και το Υπουργείο ότι μελετώντας τις ανάγκες «θα έρθει και με νέες προτάσεις αρχές Ιουνίου για να συμπληρώσουμε όλα τα κενά που υπάρχουν σε όλους τους τομείς που αφορούν τα ταξί».

Την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα αποτελέσει την «λύση για την πάταξη της πειρατείας», εξέφρασε σε δικές του δηλώσεις ο Ντίνος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ).

Σημείωσε ότι μετά την ψήφιση πρότασης νόμου τον Ιούνιο του 2024, είδαν στην πράξη τα τελευταία δύο χρόνια ότι υπήρχαν κενά «και αντί να μειώνεται η πειρατεία από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι ιδιωτικά οχήματα, είτε εφαρμογές, να συνεχίζουν ακάθεκτοι».

Ανέφερε ακόμη ότι μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Μεταφορών, ο κ. Τρυφωνίδης «είδε το πρόβλημα», και μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις τον τελευταίο ενάμιση μήνα «έχουμε σήμερα καταλήξει θετικά σε αυτά τα νομοθετήματα», τα οποία, όπως είπε, θα είναι πολύ εποικοδομητικά στο να σταματήσει η πειρατεία.

Ευχαρίστησε τον κ. Τρυφωνίδη «για το ενδιαφέρον που έχει δείξει», σημειώνοντας ότι, στο παρελθόν χρειάζονταν τρία με τέσσερα χρόνια για να καταλήξουν σε μια τελική πρόταση νόμου, ενώ τώρα αυτό επιτεύχθηκε σε ενάμιση μήνα. Κάτι που δείχνει ότι «άμα υπάρχει θέληση υπάρχει και ο τρόπος», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντίνου.

Σημείωσε ότι το θέμα αφορά στο δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια προστασία του κοινού που επιβαίνει σε αυτά τα ιδιωτικά οχήματα «που δεν είναι καλυμμένοι».

ΚΥΠΕ