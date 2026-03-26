Αναμένονται απαντήσεις για αιτήματα απεργών διανομέων, λέει η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ

Νέα συνάντηση με τηλεδιάσκεψη για τις απαντήσεις της Wolt στα αιτήματα των απεργών διανομέων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, σύμφωνα με τη ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, μετά την αποστολή επιστολής προς την εταιρεία με τις θέσεις των εργαζομένων για την επίλυση των εργασιακών ζητημάτων που έχουν θέσει.

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την αυθόρμητη απεργία των διανομέων επιδίωξε επαφή μαζί τους, με στόχο την επίλυση των εργασιακών θεμάτων που τους απασχολούν και την πλήρη εφαρμογή της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Προσθέτει ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οργάνωσαν απεργιακές επιτροπές σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Σύμφωνα με τη ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, την Τρίτη, 24 Μαρτίου, 18μελής αντιπροσωπεία των απεργών από τις δύο πόλεις συναντήθηκε στα γραφεία της ΠΕΟ Λεμεσού με την ηγεσία της συντεχνίας και, ύστερα από πολύωρες διαβουλεύσεις, περιλαμβανομένης τηλεδιάσκεψης με την εταιρεία, συμφωνήθηκε ως επόμενο βήμα η κωδικοποίηση των προβλημάτων και η αποστολή επιστολής προς την εταιρεία με συγκεκριμένες θέσεις για την επίλυσή τους.

Η επιστολή, προστίθεται, στάλθηκε το πρωί της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, με την έγκριση της απεργιακής επιτροπής.

Η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ αναφέρει ακόμη ότι οι εργαζόμενοι διανομείς παραμένουν ενωμένοι, με υψηλό ηθικό, συμμετέχουν άμεσα στη διαπραγμάτευση μέσω της απεργιακής τους επιτροπής και ενημερώνουν τους συναδέλφους τους για τις εξελίξεις.

Καταληκτικά, η συντεχνία δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της «δικαίωσης των διανομέων» και της πλήρους ρύθμισης και εργασιακής κατοχύρωσης του κλάδου, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους «μέχρι την τελική δικαίωση και την ανανέωση της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης».

Πηγή: ΚΥΠΕ