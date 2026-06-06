Διαφάνεια στους μισθούς: Μόνο τρεις χώρες της ΕΕ θα τηρήσουν την προθεσμία, χάνει το τρένο και η Κύπρος

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τρία αναμένεται να χάσουν την προθεσμία της Κυριακής για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών στο εθνικό δίκαιο μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.

Όπως επεσήμανε σε χθεσινή της ανακοίνωση, οι εργαζόμενες γυναίκες σε όλη την Ευρώπη θα συνεχίσουν να παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τις διακρίσεις στις αμοιβές, καθώς μόνο τρία κράτη , η Σλοβακία, η Ιταλία και η Λιθουανία, ενσωμάτωσαν την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών στο εθνικό δίκαιο παρά το γεγονός ότι τους έχει δοθεί ένας χρόνος περισσότερος για να την υλοποιήσουν.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, σχεδόν τα μισά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει καν σχέδιο εθνικού νόμου και περίπου το ένα τέταρτο έχουν προσχέδια, αλλά δεν είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το επόμενο έτος.

Καθυστερήσεις με μερική μεταφορά της οδηγίας σημειώνοναται στην Πολωνία, Τσεχία, Μάλτα, Βέλγιο ενώ αναβολή για το 2027 ( υπάρχει σχέδιο νόμου) αναμένεται για τις χώρες: Ολλανδία, Γαλλία, Δανία, Φινλανδία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα.

Συμφωνα με την έρευνα, στην Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Κροατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβενία δεν έχει δημοσιευτεί σχέδιο νόμου και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ενώ αντίθεση στη μεταφορά της οδηγίας εκφράζει η Σουηδία.

«Οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από έντονη άσκηση πίεσης από οργανώσεις εργοδοτών κατά του νόμου, τον οποίο έχουν χαρακτηρίσει «κανονιστικό βάρος», με σκοπό την υποβάθμιση βασικών δικαιωμάτων των γυναικών», τονίζεται.

Μέχρι στιγμής, αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει επανειλημμένα τις εκκλήσεις των εργοδοτών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στις πρωτεύουσες να προχωρήσουν για την υλοποίηση του στόχου.

«Η μη τήρηση της προθεσμίας της Κυριακής αποτελεί προδοσία των εργαζόμενων γυναικών, αντιπροσωπεύει μια επαίσχυντη αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο επιθετικό εταιρικό λόμπινγκ», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Esther Lynch.

«Η Επιτροπή έχει μείνει σταθερή και έχει απορρίψει τις εκκλήσεις των εργοδοτών για αποδυνάμωση της Οδηγίας και πρέπει να ζητήσει από τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους για την ενσωμάτωση της Οδηγίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «η τήρηση μυστικότητας παραδίδει όλη την εξουσία στον εργοδότη και αφήνει τις γυναίκες και τα συνδικάτα τους χωρίς τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

«Η ETUC βρίσκεται σε επιθετική στάση για μια γρήγορη και φιλόδοξη μεταφορά. Οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν ήδη περιμένει πολύ καιρό. Η εκμετάλλευση των γυναικών στην εργασία πρέπει να σταματήσει», επεσήμανε από την πλευρά της η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC, Isabelle Schömann.

«Οι γυναίκες έχουν ήδη περιμένει πολύ καιρό για να γίνει πραγματικότητα η δέσμευση της Ευρώπης για ίση αμοιβή. Οι εργαζόμενες γυναίκες χρειάζονται συγκεκριμένη δέσμευση τώρα. Γιατί; Επειδή κάθε χρόνο χωρίς δράση θα κόστιζε στις γυναίκες κατά μέσο όρο 4.256 ευρώ σε χαμένους μισθούς», τόνισε.