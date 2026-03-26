Παρεξήγηση ότι συναινεί ο Μαθιάτης για τις Κεντρικές Φυλακές (ηχητικό)

Στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτης 107,6 & 97,6 φιλοξενήθηκε ο κοινοτάρχης Μαθιάτη, Θεόδωρος Τσάτσος, για να σχολιάσει την ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη δημιουργία νέων κεντρικών φυλακών στην περιοχή.

Ο κ. Τσάτσος τόνισε ότι η κοινότητα δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί ή συμμετάσχει σε διαβούλευση για το έργο, ούτε υπήρξαν μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή άλλες υποδομές. Παρά την παρουσία του Υπουργού σε έκτακτη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, μόνο λίγα μέλη του συμβουλίου ήταν παρόντα, ενώ τα υπόλοιπα δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως.

Ο κοινοτάρχης επεσήμανε ότι ο χώρος που έχει προταθεί για τις φυλακές περιβάλλεται από στρατόπεδα και αγροτικές μονάδες. «Η κοινότητα θέλει πρώτα να δει τις μελέτες και τα σχέδια, ώστε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις και να αποφασίσει με πλήρη γνώση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάτσο, ο Υπουργός θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο με λεπτομερή σχέδια, ώστε η κοινότητα να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση και να εκφράσει τη συναίνεσή της ή τις αντιρρήσεις της. Η στάση του κοινοτάρχη είναι σαφής: «Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση για την ανάπτυξη, αλλά όχι σε προειλημμένες αποφάσεις».