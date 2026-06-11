Εκτός Βουλής κόμματα και κυβέρνηση

Πολύς λόγος άρχισε να γίνεται και πάλι για επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Απ' ότι, όμως, φαίνεται, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών δεν πιέζει και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, απλά επειδή δύο κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνησή του δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή. Εμείς επιμένουμε πως είναι στα ίδια τα κόμματα αυτά που εναπόκειται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Θεωρούμε δε ότι εκείνο το οποίο πρακτικά θα συμβεί είναι η αντικατάσταση μόνο της υπουργού Γεωργίας, όχι γιατί το θέλει ο Πρόεδρος, αλλά επειδή επέλεξε να αποδεχθεί τον διορισμό της ως εκπαιδευτικού. Από εκεί και πέρα, ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα δύσκολα θα δούμε στο επόμενο διάστημα.

ΧΡγ