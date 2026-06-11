Η... δημοκρατία του Φειδία

Βγαίνουν τώρα, ο ένας μετά τον άλλο, οι υποψήφιοι και στελέχη της Άμεσης Δημοκρατίας και μας ενημερώνουν ότι οι ίδιοι διαφωνούν με την απόφαση στήριξης της Αννίτας Δημητρίου, ότι έπρεπε να αποφευχθεί κ.λπ. κ.λπ. Ακόμα και το δεξί χέρι του Φειδία, Λουκάνικος, έκανε βίντεο μαζί με τον Δαμιανού, για να διαχωρίσουν τη θέση τους. Γιατί όμως, ρε παιδιά; Όταν ο Φειδίας ονόμαζε το κόμμα του Άμεση Δημοκρατία, δεν καταλάβατε ότι αυτό ακριβώς εννοούσε; Ότι δηλαδή θα έκανε ένα κόμμα στο οποίο θα αποφασίζει ο ίδιος ΑΜΕΣΑ και στο άψε σβήσε για οποιοδήποτε θέμα και οι υπόλοιποι θα είχατε το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ δικαίωμα να διαφωνείτε εκ των υστέρων; Απλά και καθαρά πράγματα!

κζ