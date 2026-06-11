Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Η... δημοκρατία του Φειδία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βγαίνουν τώρα, ο ένας μετά τον άλλο, οι υποψήφιοι και στελέχη της Άμεσης Δημοκρατίας και μας ενημερώνουν ότι οι ίδιοι διαφωνούν με την απόφαση στήριξης της Αννίτας Δημητρίου, ότι έπρεπε να αποφευχθεί κ.λπ. κ.λπ. Ακόμα και το δεξί χέρι του Φειδία, Λουκάνικος, έκανε βίντεο μαζί με τον Δαμιανού, για να διαχωρίσουν τη θέση τους. Γιατί όμως, ρε παιδιά; Όταν ο Φειδίας ονόμαζε το κόμμα του Άμεση Δημοκρατία, δεν καταλάβατε ότι αυτό ακριβώς εννοούσε; Ότι δηλαδή θα έκανε ένα κόμμα στο οποίο θα αποφασίζει ο ίδιος ΑΜΕΣΑ και στο άψε σβήσε για οποιοδήποτε θέμα και οι υπόλοιποι θα είχατε το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ δικαίωμα να διαφωνείτε εκ των υστέρων; Απλά και καθαρά πράγματα!

κζ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα