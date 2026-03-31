Νομική Υπηρεσία: Μειώθηκαν οι υποθέσεις αιτητών ασύλου και αλλοδαπών – Μόλις 68 επιτυχείς προσφυγές από τις 3.130

Μειωμένες ήταν οι υποθέσεις που καταχωρίσθηκαν από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και στο Διοικητικό Δικαστήριο το 2025, σύμφωνα με την Ετήσια Στατιστική Ανάλυση για το έτος 2025, που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Νομική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, η ΝΥ αναφέρει ότι το 2025 καταχωρίσθηκαν στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας 3.193 υποθέσεις από αιτητές ασύλου (προσφυγές, και διατάγματα κράτησης και απέλασης), σημειώνοντας μείωση κατά 48% στις νέες καταχωρισθείσες προσφυγές σε σχέση με το 2024, και 59% σε σχέση με το 2023.

Σημειώνεται ότι από τις 3.193, οι 2.880 (ποσοστό 90,2%) καταχωρίσθηκαν από μη ασφαλείς χώρες, οι 310 (ποσοστό 9,71%) από ασφαλείς χώρες και οι 3 από ανιθαγενείς (ποσοστό 0,09%). Το 2025, οι αιτητές από μη ασφαλείς χώρες αυξήθηκαν κατά 68% σε σύγκριση με το 2023 και κατά 22% σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι αιτητές από ασφαλείς χώρες μειώθηκαν κατά 67% σε σύγκριση με το 2023 και κατά 22% σε σύγκριση με το 2024.

Ενδεικτικά, οι πρώτες αριθμητικά προσφυγές από μη ασφαλείς χώρες προέρχονταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο (1153), τη Συρία (374), το Καμερούν (261) και τη Νιγηρία (199), ενώ αντίστοιχα, οι πρώτες αριθμητικά προσφυγές από ασφαλείς χώρες προέρχονταν από την Ινδία (28), την Αίγυπτο (19) και το Μπαγκλαντές (12).

Συμπληρώνεται ότι το 2025, ολοκληρώθηκαν 3.130 προσφυγές, από τις οποίες μόνο οι 68 έχουν επιτύχει. Εξ αυτών σε 19 παραχωρήθηκε προσφυγικό καθεστώς, σε 6 παραχωρήθηκε καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, σε 33 ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, σε 8 διατάχθηκε ακύρωση του διατάγματος κράτησης και σε 2 επιβλήθηκαν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα.

Κατά την 1.1.2026 εκκρεμούσαν για εκδίκαση 6.390 υποθέσεις, σε σχέση με 6.590 υποθέσεις κατά την 1.1.2025, προστίθεται.

Σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Δικαστήριο, η ΝΥ αναφέρει ότι το 2025 καταχωρίσθηκαν στο εναντίον της Δημοκρατίας περί των 1.308 προσφυγών, έναντι 1.465 το 2024 και 1.879 το 2023.

Οι «προσφυγές από αλλοδαπούς» αποτελούν, για το 2025, το 55% του συνόλου των καταχωρισθεισών προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ μαζί με τις προσφυγές κατά διαταγμάτων κράτησης και απέλασης, το ποσοστό ανέρχεται στο 68% του συνόλου.

Σημειώνεται ότι οι προσφυγές από αλλοδαπούς σημείωσαν μείωση 13% το 2025 σε σύγκριση με το 2024 και 42% σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι προσφυγές κατά διαταγμάτων κράτησης και απέλασης κατέγραψαν μείωση 10% το 2025 σε σύγκριση με το 2024 και αύξηση κατά 14% σε σύγκριση με το 2023

Συμπληρώνεται ότι το 2025 εκδόθηκαν 193 (δημοσιευμένες) αποφάσεις σε «προσφυγές από αλλοδαπούς», εκ των οποίων oι 153 (ποσοστό 79%) κρίθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας και οι 40 εναντίον της Δημοκρατίας (ποσοστό 21%).

Αναφορικά με το Εφετείο, η ΝΥ σημειώνει ότι το 2025, καταχωρίσθηκαν συνολικά 169 εφέσεις από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με το 2024 και μείωσε κατά 20% σε σύγκριση με το 2023.

Αντίστοιχα, το 2025, οι καταχωρισθείσες εφέσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου αυξήθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με το 2024 και μειώθηκαν κατά 30% σε σύγκριση με το 2023.

Συμπληρώνεται ότι το 2025 εκδόθηκαν 60 αποφάσεις (δημοσιευμένες) που αφορούν αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς, με 51 να αφορούν αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και 9 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Από τις 51, 8 εφέσεις καταχωρίσθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα και 43 από αιτητές ασύλου. Από τις 8 εφέσεις που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας πέτυχαν οι 7 (ποσοστό 88%), ενώ από τις εφέσεις των αιτητών ασύλου απορρίφθηκαν οι 41 (ποσοστό 95%) και πέτυχαν 2 (ποσοστό 5%).

Αντίστοιχα, από τις 9 οι 6 καταχωρίσθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα και οι 3 από αιτητές. Από τις 6 εφέσεις που καταχωρίσθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα πέτυχαν οι 5 (ποσοστό 83%) και απορρίφθηκε μία (ποσοστό 17%), ενώ από τις εφέσεις των αιτητών πέτυχαν οι δύο (ποσοστό 67%) και απορρίφθηκε η μια (ποσοστό 33%).

Η ΝΥ παραθέτει επίσης στοιχεία για το Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέροντας ότι το 2025 καταχωρήθηκαν 37 υποθέσεις προνομιακών ενταλμάτων habeas corpus, ενώ το 2024 καταχωρίσθηκαν 32 υποθέσεις και το 2023, 7 υποθέσεις, προσθέτοντας ότι το 2025 τα habeas corpus αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 428% σε σύγκριση με το 2023.

Τέλος, υπό τη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το 2025 εκδόθηκαν έξι αποφάσεις (δημοσιευμένες) σε εφέσεις που αφορούν σε αλλοδαπούς, οι οποίες απορρίφθηκαν προς όφελος της Δημοκρατίας, ενώ εκδόθηκε επίσης μία απόφαση σε αίτηση αιτητή για ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε τρίτο βαθμό, η οποία και απορρίφθηκε, καταλήγει η ΝΥ.

ΚΥΠΕ