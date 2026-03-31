Κρατά αποστάσεις το ΑΛΜΑ από Παπαδάκη μετά το άρθρο Δρουσιώτη – Λαμβάνει αποφάσεις η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος

Ανακοίνωση εξέδωσε και το «Άλμα» στον απόηχο του δημοσιεύματος του Μακάριου Δρουσιώτη, στο οποίο γίνονται αναφορές που αφορούν και τον υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος, Δημήτρη Παπαδάκη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος θα συνέλθει το ταχύτερο δυνατόν για να εξετάσει ενδελεχώς το θέμα και να λάβει αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, το Κίνημα τοποθετείται ευρύτερα επί των καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς που, εφόσον επιβεβαιωθούν, πλήττουν καίρια τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών. Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για την εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από τη Δικαιοσύνη και τους μηχανισμούς εξουσίας, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση, ανεξάρτητη και εις βάθος διερεύνηση.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας της διαδικασίας διερεύνησης, με αιχμές σε σχέση με τον ρόλο εμπλεκόμενων θεσμών, καθώς και στην απαίτηση της κοινωνίας για λογοδοσία και διαφάνεια.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Άλματος:

Υπάρχει τέρμα στον κατήφορο; Συγκλονιστικές οι καταγγελίες για θεσμική διαπλοκή και διαφθορά

Απαίτηση για άμεση διερεύνηση, λογοδοσία και κάθαρση.

Η κοινωνία παρακολουθεί με αηδία, αποτροπιασμό και βαθιά ανησυχία τις συγκλονιστικές καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, οι οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, σκιαγραφούν ένα σκοτεινό και σάπιο σύστημα διαπλοκής, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας στους κόλπους του κράτους δικαίου.

Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων:

Σοβαρότατους ισχυρισμούς για διασύνδεση ανώτατων αξιωματούχων της Δικαιοσύνης, την παρούσα ηγεσία της Νομικής Υπηρεσία και της πολιτικής με οργανωμένα δίκτυα επιρροής και/ή διαφθοράς.

Παρεμβάσεις ή επηρεασμό σε κρίσιμες δικαστικές και ποινικές υποθέσεις.

Καταγγελλόμενη δράση «αδελφότητας» (!) με συμμετοχή προσώπων από Κύπρο και Ελλάδα, η οποία φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις και εξελίξεις.

Αναφορές σε παρακολουθήσεις, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και χρήση κρατικών μηχανισμών για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Ισχυρισμούς για οικονομικές συναλλαγές, μίζες, και διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που συνδέονται με κρίσιμες αποφάσεις και αφορούν πρόσωπα στην κορυφή της δικαστικής υπηρεσίας.

Τα όσα περιγράφονται συνθέτουν μια εικόνα βαθιάς ηθικής και θεσμικής σήψης, η οποία, στο μέτρο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αποκαλύπτει ένα σύστημα που λειτουργεί παρασκηνιακά, υπονομεύοντας τη δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει απαθής.

Αναμένουμε:

Την άμεση και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Εάν η Αρχή κρίνει ότι οι επιθεωρητές που θα διορίσει δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία ή εξουσίες, να υποδείξει άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπα που θα μπορούν να διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές, ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε σχέση με την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να λάβει τα στοιχεία του κ. Δρουσιώτη για σκοπούς διερεύνησης, και χωρίς να αμφισβητούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εντιμότητα του Αρχηγού Αστυνομίας, εκφράζουμε επιφυλάξεις για το αδιάβλητο μιας τέτοιας διαδικασίας, δεδομένου ότι η Αστυνομία λαμβάνει καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος επ’ ουδενί θα πρέπει να εμπλακεί στην υπόθεση.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι το κεντρικό πρόσωπο των ισχυρισμών, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα ως ποινικός ανακριτής σε υπόθεση διαφθοράς και ως πρόεδρος σε Ερευνητική Επιτροπή και, ακόμη πιο σοβαρό, ότι η σύζυγός ήταν ένα εκ των οκτώ μελών του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που πήρε την απόφαση απόλυσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Εξαιρετικά σημαντικός είναι και ο ισχυρισμός Δρουσιώτη ότι πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλαβε μίζες ύψους €500.000.

Τέτοιοι ισχυρισμοί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υιοθετηθούν αν δεν αποδειχθούν ενώπιον δικαστηρίου, επ’ ουδενί όμως μπορεί να παραμείνουν να αιωρούνται χωρίς διερεύνηση. Το δράμα της χώρας είναι ότι βασικοί πυλώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σάπιοι, γεγονός που αντανακλάται και στη χαμηλή εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στη Δικαιοσύνη και τα κόμματα. Οι καλόπιστοι και έντιμοι πολίτες αναρωτιόνται αν έχει μείνει τίποτε όρθιο, αν ο κατήφορος έχει πάτο.

Παράλληλα, σε σχέση με τις αναφορές που αφορούν στον υποψήφιο βουλευτή του Άλματος Δημήτρη Παπαδάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος θα συνέλθει το ταχύτερο δυνατόν για να εξετάσει ενδελεχώς το θέμα και να λάβει αποφάσεις. Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη παραμένουν, για την ώρα, ισχυρισμοί και συνεπώς χρήζουν επείγουσας διερεύνησης. Ταυτοχρόνως, είναι τόσο βαρυσήμαντοι που απαιτείται εγρήγορση και δράση. Η Εκτελεστική Γραμματεία θα επανέλθει με ειδική επι τούτου ανακοίνωση.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η μεγάλη εικόνα που αναδύεται είναι εμετική. Παραπέμπει σε ένα βαθύτατα νοσηρό σύστημα εξουσίας, το οποίο, στην προσπάθειά του να αυτοπροστατευθεί, φαίνεται να χειραγωγεί τους θεσμούς και αποβάλλει όποιους όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντί τους. Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης το γνώρισε αυτό από πρώτο χέρι με την απόλυσή του, τον Σεπτέμβριο 2024.

Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και λογοδοσία.

Η δημοκρατία απαιτεί εγρήγορση και κάθαρση.

Το κράτος δικαίου οφείλει να αποδείξει ότι δεν είναι κέλυφος.

