Έρευνα για τις «βόμβες» Δρουσιώτη - Αναφορές για αδελφότητα των ροδοσταύρων και πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος

Πληγές από πολλές υποθέσεις, οι οποίες απασχόλησαν έντονα και ορισμένες εκ των οποίων ακόμη απασχολούν, άνοιξε ανάρτηση, που δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα και σε προσωπικούς του λογαριασμούς ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης. Τα όσα αναφέρονται στο εκτενέστατο άρθρο του προκάλεσαν, από τη μια σοκ για τα πρόσωπα που εμπλέκει και τα όσα τους καταλογίζει, και από την άλλη έντονη αντίδραση, διάψευση και πρόθεση λήψης νομικών μέτρων εναντίον του από τους επηρεαζόμενους. Όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται χαρακτηρίζουν αναληθές το περιεχόμενο του άρθρου, με τον δημοσιογράφο να επιμένει, ότι διαθέτει στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τις αναφορές του.

Σχετικά άρθρα:

Μέσα σε περίπου 4000 λέξεις, ο Μ. Δρουσιώτης αναφέρεται σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης από δικαστή, δύο υποθέσεις αυτοκτονίας, για πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος, την οποία αποκαλεί Αδελφότητα των Ροδόσταυρων, για την υπόθεση με το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, για κοριούς στη Νομική Υπηρεσία, για την επιλογή του πρώην ΠτΔ να διορίσει τους Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη στην Νομική Υπηρεσία, για την υπόθεση Focus ακόμη και για χρηματισμό για εξαγορά της σιωπής από πρόσωπο που γνώριζε και είχε στοιχεία. Όλα αυτά, πάντοτε, είναι ισχυρισμοί του αρθρογράφου, ο οποίος σε τοποθέτησή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη, τόνισε, ότι πέραν των μηνυμάτων των στοιχείων, που επικαλείται στο άρθρο του, τα όσα υποστηρίζει επιβεβαιώνονται και από άλλα στοιχεία, τα οποία ο ίδιος κατέχει. Ανέφερε επίσης, πως για τα συγκεκριμένα στοιχεία δέχθηκε απειλές, για αυτό αποφάσισε, όπως κρύψει τα στοιχεία και στο εξωτερικό. Ερωτηθείς γιατί επέλεξε, την δεδομένη στιγμή να δημοσιεύσει το συγκεκριμένο άρθρο, υποστήριξε, ότι η απόφασή του σχετίζεται με το γεγονός, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις και το θέμα των εκποιήσεων.

Αυτεπάγγελτη έρευνα

Στην σκιά της θύελλας αντιδράσεων, που προκάλεσαν οι αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη, η Αστυνομία ενημέρωσε, ότι με οδηγίες του αρχηγού Αστυνομίας, ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, επικοινώνησε με τον κ. Δρουσιώτη, με σκοπό την παρουσίαση στοιχείων για σκοπούς διερεύνησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ο κ. Δρουσιώτης, ζήτησε χρόνο, ούτως ώστε να συμβουλευθεί τον δικηγόρο του και θα επανέλθει. Πέραν από την έρευνα από την Αστυνομία, από χθες πολύ έντονες είναι οι φωνές και για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού για διερεύνηση των σοβαρών ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη. Αρμόδια πηγή από τη Νομική Υπηρεσία, μιλώντας στον «Π», ανέφερε, ότι θα αναμένουν ενημέρωση για την πορεία της αυτεπάγγελτης έρευνας, που άρχισε η Αστυνομία και αναλόγως θα αποφασιστεί, εάν θα διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Σημειώνεται, ότι για να προχωρήσει η έρευνα της Αστυνομίας, πρέπει ο κ. Δρουσιώτης να καταθέσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Σχετικά άρθρα:

Η Αστυνομία επανήλθε με νέα ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι ο κ. Δρουσιώτης, δήλωσε, ότι προτίθεται να προσκομίσει σχετικά στοιχεία, αφού προηγουμένως λάβει τη δέουσα νομική συμβουλή, επικαλούμενος την απουσία του δικηγόρου του. «Αναμένεται όπως ο κ. Δρουσιώτης ανταποκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις δεσμεύσεις, που ο ίδιος έχει αναλάβει, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης», τονίζει η Αστυνομία.

Οι αναφορές

Το άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη αρχίζει με την Σάντη, ένα κορίτσι 10 ετών. Στις δηλώσεις του στον «Π» ανέφερε, ότι το όνομα Σάντη είναι ψευδώνυμο και ότι δεν χρησιμοποίησε το πραγματικό της όνομα, προκειμένου να μην την θέση σε κίνδυνο, καθότι όπως είπε, είχαν προηγηθεί απειλές εναντίον της και εναντίον του ιδίου. Κατά τους ισχυρισμούς του Μ. Δρουσιώτη, η Σάντη σε ηλικία 13 ετών έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Μιχάλη Χριστοδούλου. Υποστηρίζει, ότι με το όνομα Σάντη αποκαλούσε ο Μ. Χριστοδούλου την ανήλικη.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Μ. Δρουσιώτη, όταν η Σάντη έγινε 16 ετών έμεινε έγκυος και ότι υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας υποθέσεων διαφθοράς ασύλληπτων διαστάσεων. Ισχυρίζεται ακόμη, πως οι αναφορές στο άρθρο του προκύπτουν από τα όσα του εκμυστηρεύτηκε η Σάντη σε συνάντηση που είχαν και από μηνύματα που εξασφάλισε από τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, υπάρχουν αναφορές για επικοινωνία που είχε ο ευρωβουλευτής (τότε) Δημήτρης Παπαδάκης με τον Μιχαλάκη Χριστόδουλου. Αποδίδει στον Νίκο Αναστασιάδη, ότι για την υπόθεση του μαύρου βαν είχε προσωπική σχέση με τον Ντίλιαν, (επικεφαλής της εταιρείας που διαχειριζόταν το μαύρο βαν) και εμπλέκει στις παρακολουθήσεις και τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, υπάρχουν αναφορές για μηνύματα που αντάλλαξαν ο Μιχάλης Χριστοδούλου με τον βουλευτή Νίκο Τορναρίτη, για την αναστολή της ποινικής δίωξης του Ντίλιαν. Αναφέρεται επίσης, ότι ο Τορναρίτης και ο Αγγελίδης (σ.σ. βοηθός γενικός εισαγγελέας) πρωτοστατούν, για να εγκρίνει η Βουλή το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις.

Ανησυχία προκαλούν επίσης οι ισχυρισμοί, ότι στην Νομική Υπηρεσία υπήρχαν τοποθετημένοι κοριοί και ότι υπήρχε χαφιές τον οποίο ο Μακάριος Δρουσιώτης κατονομάζει. Ισχυρίζεται, ότι πρόκειται για τον Μορφάκη Σολομωνίδη της ΕΔΕΚ, και ότι ενόσω αυτός ήταν οδηγός του γενικού εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, διαβίβαζε πληροφορίες στον Μιχάλη Χριστοδούλου.

Ο Μ. Δρουσιώτης αναφέρεται επίσης, στο «ενδιαφέρον» της αδελφότητας για την υπόθεση Focus, και τις διαβουλεύσεις που έγιναν, ώστε να βρεθούν στην Νομική Υπηρεσία οι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης.

Δημοσιεύονται επίσης στοιχεία για έμβασμα από την αδελφότητα προς την Σάντη, προκειμένου να εξαγοράσουν τη σιωπή της καθώς και για εμβάσματα που έγιναν στον πρώην πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου (€500.000) και τον Μιχάλη Χριστοδούλου (€275.000) σε κοινό λογαριασμό με την Σάντη.

Αναστασιάδης: «κατά συρροήν ψευδόμενος. Συκοφάντης»

Αντίδραση μέσω γραπτής δήλωσης είχαμε και από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Τονίζει, ότι θα αναμένει τα αποτελέσματα της οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας για την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη. Ο κ. Αναστασιάδης παραπέμπει στο βιβλίο του «Ο Συκοφάντης», στο οποίο όπως αναφέρει «αναλύω, μεταξύ άλλων, πως τα αφηγήματα του κ. Δρουσιώτη δεν οδηγούν παρά στη διαπίστωση, πως δεν πρόκειται για έναν αθώο μυθομανή, αλλά για έναν εκ δόλου και συνειδητά ψευδόμενο «συγγραφέα». Προσθέτει, ότι η ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη «έρχεται να επιβεβαιώσει, με τον πλέον σαφή τρόπο, όσα πλήρως τεκμηριωμένα παραθέτω στο βιβλίο μου». Πέραν των πιο πάνω, αναφέρει, «αρνούμαι να ασχοληθώ με έναν κατά συρροή ψευδόμενο συκοφάντη, αναμένοντας τα αποτελέσματα της οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας».

Μύρων Νικολάτος: Προϊόν μυθοπλασίας

Προϊόν μυθοπλασίας χαρακτηρίζει ο πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος τις αναφορές στο άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη. Μιλώντας στον «Π» ανέφερε, ότι οι ισχυρισμοί περί καταβολής ποσού €500.000 και η ανάμειξη κάποιας εταιρείας, είναι μυθοπλασία και οι αναφορές δεν περιέχουν ίχνος αλήθειας. Κάλεσε παράλληλα τις αρμόδιες αρχές, να διερευνήσουν όλες τις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη.

Παπαδάκης: Να ανακαλέσει άμεσα

Απορρίπτει ως ψευδείς τις αναφορές του Μ. Δρουσιώτη που τον αφορούν ο υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το ΑΛΜΑ, Δημήτρης Παπαδάκης, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να συναινέσει σε άρση των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων και σε δικανικό έλεγχο της τηλεφωνικής του συσκευής. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλη Χριστοδούλου, ούτε είχε ποτέ φιλικές σχέσεις, επικοινωνία ή ανταλλαγή μηνυμάτων μαζί του. Καλεί τον κ. Δρουσιώτη να ανακαλέσει τις αναφορές του και να παραδώσει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές όσα στοιχεία ισχυρίζεται ότι κατέχει, ώστε να εξεταστούν δικανικά από το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Νίκος Τορναρίτης: Άμεση διερεύνηση

Ο Νίκος Τορναρίτης σε τοποθέτησή του αναφέρει, ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους του, να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ταυτόχρονα, αναφέρει, καλεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν πλήρως τα όσα αναφέρονται.

Μ. Σολωμονίδης: «Έχει ξεπεράσει τον εαυτό του»

Ο Μορφάκης Σολωμονίδης ανέφερε, ότι ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης είναι ειδικός στα αποκυήματα φαντασίας, στην κατασκευή και διασπορά ψευδών ειδήσεων και στην λασπολογία. «Με το τελευταίο του ατόπημα, έχει ξεπεράσει ακόμα και τον εαυτό του. Έχει διαπράξει όμως ένα λάθος: Οι ισχυρισμοί του έναντι του προσώπου μου, είναι τόσο εξωφρενικοί, που προφανώς ούτε και ο ίδιος δεν τους πιστεύει», ανέφερε. Σημειώνεται ότι ο κ. Σολομωνίδης έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία.