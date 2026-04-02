Σήμερα στην ολομέλεια οι παρακολουθήσεις - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Καθοριστική είναι η σημερινή ημέρα όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις. Στις 8:30 το πρωί σε έκτακτη συνεδρία της η κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συνέρχεται προκειμένου σε μια ύστατη προσπάθεια να καταλήξει σε τελικό κείμενο το οποίο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και να μπορέσει να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για να εγκριθεί. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής είναι ορισμένη για τις 11 το πρωί.

Την περασμένη Παρασκευή η κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της, κατέληξε κατά πλειοψηφία στο τελικό διαμορφωμένο κείμενο. Σε ό,τι αφορά το κυριότερο θέμα συζήτησης, η πρόταση της Παρασκευής προέβλεπε ότι ο διοικητής της ΚΥΠ θα αποφασίζει για εξαιρετικές περιπτώσεις (έκτακτες και επείγουσες) την έναρξη παρακολουθήσεων και εντός 72 ωρών θα πρέπει να αποτείνεται στην τριμελή επιτροπή ελέγχου της ΚΥΠ. Η εν λόγω πρόνοια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σχεδόν σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Κύριο επιχείρημά τους είναι το γεγονός ότι ο εκάστοτε διοικητής της ΚΥΠ και η τριμελής επιτροπή διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου.

Παρά την πλειοψηφία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Νομικών, όπως διαφάνηκε τα «κουκιά» για να εγκριθεί η τροποποίηση του Συντάγματος, δηλαδή 38 ψήφοι, δεν έβγαιναν. Αυτό οδήγησε τον ΔΗΣΥ στην κατάθεση τροπολογίας, την περασμένη Δευτέρα. Με τροπολογία του Νίκου Τορναρίτη, με την οποία συμφωνεί και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, προνοείται το διάταγμα για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων να παραχωρείται από το δικαστήριο. Με αυτήν την πρόνοια τίθεται εκτός της διαδικασίας παραχώρησης άδειας - έγκρισης η ΚΥΠ και ο ρόλος της περιορίζεται μόνο στη διαδικασία παρακολούθησης, μετά την έκδοση του διατάγματος.

Η αλήθεια, μετά την κυκλοφορία της τροπολογίας, οι αντιδράσεις κατευνάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι θα εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Στην εξίσωση με τις αντιδράσεις μπήκε και η πρόνοια σε άλλο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στην ΚΥΠ για σκοπούς παρακολουθήσεων. Και γι' αυτήν την πρόνοια υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα νομοσχέδια που σχετίζονται με τις παρακολουθήσεις. Υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι. Μπορεί για παράδειγμα να εγκριθεί, με την τροπολογία του ΔΗΣΥ, η τροποποίηση του άρθρου 17 του Συντάγματος για να καταστεί δυνατή η επέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού και διασφάλισης του απορρήτου της επικοινωνίας, και να δοθεί «μάχη» για τα άλλα νομοσχέδια. Υπάρχει επίσης και το σενάριο, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η τροπολογία του ΔΗΣΥ, το νομοσχέδιο να μην τεθεί προς ψήφιση.

Πάντως, με τα δεδομένα για την παρούσα σύνθεση της Βουλής να έχουν στενέψει, καθώς επίκειται η αυτοδιάλυση του Σώματος ενόψει βουλευτικών εκλογών, θα διαφανεί κατά πόσον θα ψηφιστούν οι παρακολουθήσεις ή εάν αυτή η καυτή πατάτα θα πάει στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου.