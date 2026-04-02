Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στην Πάφο, διασώθηκε γατάκι

Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στην Πάφο, ενώ διασώθηκε γατάκι που βρίσκονταν εντός του χώρου.

Η ώρα 05:46, το απόγευμα της Τετάρτης λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείτο ως εστιατόριο, στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 06:28.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη ο εξοπλισμός του εστιατορίου και ο υπόλοιπος εσωτερικός χώρος, ενώ επηρεάστηκε επίσης εξωτερική ξύλινη κατασκευή (πέργολα).

Από το σημείο διασώθηκε γατάκι, το οποίο βρισκόταν εντός του υποστατικού. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.