Με τη νέα Βουλή οι παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Την περασμένη Παρασκευή η κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της, κατέληξε κατά πλειοψηφία στο τελικό διαμορφωμένο κείμενο.

Δεν θα τεθεί – τελικά- προς ψήφιση στην σημερινή Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για σκοπούς αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και απειλών κατά της ασφάλειας της Δημοκρατίας.

Μετά τη σημερινή έκτακτη κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών αποφασίστηκε όπως το θέμα παραμείνει προς συζήτηση στη νέα σύνθεση της Βουλής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και μέλος της επιτροπής Νομικών Άριστος Δαμιανού σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρει: «Ως αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης της Επ. Νομικών της Βουλής, έχει συμφωνηθεί όπως το ζήτημα της τροποποίησης του Συντάγματος για τις παρακολουθήσεις, παραμείνει προς συζήτηση. Επομένως δεν θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια με την παρούσα σύνθεση της Βουλής και δεν θα ψηφιστεί».

 

