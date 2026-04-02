Δικαίωμα απόκτησης τίτλων ιδιοκτησίας για προσφυγικές οικίες με παρατυπίες, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την παραχώρηση δικαιώματος απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους πρόσφυγες που διαμένουν σε κατοικίες και διαμερίσματα με παρατυπίες τα οποία βρίσκονται σε κυβερνητικούς οικισμούς και αυτοστεγάσεις, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη.

Η απόφαση αφορά περιπτώσεις δικαιούχων εκτοπισθέντων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα τιτλοποίησης λόγω πολεοδομικών επεμβάσεων και παρατυπιών στα υποστατικά τους, είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Με τη νέα και πιο ευέλικτη διαδικασία που εγκρίθηκε σήμερα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, είπε, οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή τα πιστοποιητικά μίσθωσης θα εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για μη εξουσιοδοτημένες εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι στους τίτλους θα αναγράφονται οι παρανομίες και με απαγόρευση μεταβίβασης για σκοπούς πώλησης μέχρι την άρση των παρανομιών. Εν ολίγοις, σημείωσε ο κ. Ιωάννου, θα εκδίδονται τίτλοι με σημείωση ότι υπάρχουν παρανομίες και οι τίτλοι αυτοί δεν θα μπορούν να αξιοποιούνται για σκοπούς πώλησης, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς κληρονομικότητας ή, εάν και εφόσον το δεχτούν οι τράπεζες, για σκοπούς υποθήκης».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έκδοση 7.859 τίτλων ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικών μίσθωσης, εκ των οποίων 838 περιπτώσεις που δεν έχουν το δικαίωμα απόκτησης τίτλου λόγω επεμβάσεων που εμπίπτουν σε ξένη ακίνητη ιδιοκτησία ή δημόσιους χώρους, ή πολεοδομικών παρατυπιών εντός του τεμαχίου του υποστατικού. Μέχρι στιγμής, σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, έχουν εκδοθεί 17.418 τίτλοι ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικά μίσθωσης σε δικαιούχους στους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης προσφύγων και στις αυτοστεγάσεις.

«Με τη σημερινή απόφαση, αποκαθίσταται η αδικία που υφίστανται για χρόνια οι πρόσφυγες συμπολίτες μας που διαμένουν στους κυβερνητικούς οικισμούς και τις αυτοστεγάσεις, σε σχέση με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών μονάδων», δήλωσε ο Υπουργός. Πρόσθεσε ότι η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσφυγική στεγαστική πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει «σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ενέργειες, με στόχο τη δίκαιη, διαφανή και ίση μεταχείριση του προσφυγικού κόσμου».

Ενδεικτικές της βούλησης της Κυβέρνησης να διασφαλίσει την ισονομία και την αξιοκρατία ανάμεσα στους εκτοπισθέντες, είπε, είναι η ριζική μεταρρύθμιση του τρόπου διαχείρισης και διάθεσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, οι αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, καθώς και η αντιμετώπιση χρονιζόντων προβλημάτων, όπως εκείνα της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας των πολυκατοικιών στους προσφυγικούς συνοικισμούς, με την υλοποίηση του Σχεδίου “κτίΖΩ”».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το πως προχωρά το σχέδιο Κτίζω, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «προχωρά αρκετά καλά», και ότι αναμένεται να παραδοθούν οι πρώτες δύο πολυκατοικίες εντός του μηνός και εντός του έτους ακόμη τέσσερις.

Σημείωσε ότι η υλοποίηση του σχεδίου επαφίεται στους ίδιους τους δικαιούχους «και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις από τους ίδιους τους δικαιούχους στο να αποφασίσουν στην υλοποίηση». Ενώ όλοι έχουν ξεκινήσει από την ίδια αφετηρία, κάποιες πολυκατοικίες παραδίδονται τώρα κάποιες τέλος του χρόνου και κάποιες ακόμα είναι στα αρχικά στάδια, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι νέες πολυκατοικίες διαθέτουν περισσότερα διαμερίσματα και, συνεπώς, αντικαθιστούν μεγαλύτερο αριθμό πολυκατοικιών.

Νομιμοποιούνταν εκ των υστέρων παραβιάσεις πριν τη συνομολόγηση συμφωνίας για Τ/κ περιουσίες Δ. Πάφου

Κληθείς να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα σχετικά με τον έλεγχο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συμβάσεις μίσθωσης περιουσιών που παραχωρήθηκαν στον Δήμο Πάφου, ο κ. Ιωάννου είπε ότι, από τον έλεγχο, διαφάνηκε ότι είχαν γίνει διάφορες ενέργειες από τον Δήμο Πάφου, οι οποίες, ωστόσο, με τη διακριτική ευχέρεια του Κηδεμόνα που υπήρχε στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, εκ των υστέρων νομιμοποιούνταν τυχόν παραβιάσεις, όπως κατεδάφιση ή επεμβάσεις πριν τη συνομολόγηση συμφωνίας, κοκ.

«Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε προχωρήσει σε ανάκτηση, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε προχωρήσει ήδη σε αύξηση του ενοικίου», είπε. Το σημαντικό είναι, πρόσθεσε, «ότι, με την αλλαγή και την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις Τ/κ περιουσίες, που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες, αφαιρείται η διακριτική ευχέρεια του Κηδεμόνα και του Υπουργού Εσωτερικών και πλέον αυτά τα φαινόμενα που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορούν να εφαρμοστούν».

Διευκρίνισε ότι οι περιπτώσεις που νομιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων με βάση την προηγούμενη νομοθεσία, δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Εξαιτίας αυτών των διαπιστώσεων και της εκμετάλλευσης που υπήρχε στο παρελθόν, είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε την τροποποίηση της νομοθεσίας και «σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, πετύχαμε αυτή την τροποποίηση και πλέον η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών γίνεται με διαφάνεια, αξιοκρατία και με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Άρα αυτά τα φαινόμενα, με εκ των υστέρων νομιμοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να συμβούν».

Τόνισε, επίσης, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια γίνονται έλεγχοι στις συμβάσεις μίσθωσης Τ/κ περιουσιών, λέγοντας πως τα όσα έχουν εντοπιστεί στην πρόσφατη έρευνα στον Δήμο Πάφου, είχαν διαπιστωθεί και στον έλεγχο που έγινε παλαιότερα. Για αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και για άλλες σε όλους τους Δήμους και τα επαγγελματικά Τ/κ υποστατικά παγκύπρια, είπε ο κ. Ιωάννου, το Υπουργείο προχωρά σε ανακτήσεις.

Υπενθύμισε ότι είχαν εντοπιστεί 512 παραβιάσεις σε επαγγελματικά υποστατικά και περίπου 90 σε Τοπικές Αρχές και ότι κάποιοι συμμορφώθηκαν, ενώ κάποιες υποθέσεις πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Ανέφερε, τέλος, ότι αυτή την περίοδο εξετάζονται όλες οι συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών που αφορούν κατοικίες και εξοχικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ