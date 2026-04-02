Δεν επιθυμεί να καταθέσει η «Σάντη»: Βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού και αδιεξόδου λέει ο δικηγόρος της

Σε συνεχή επαφή με τον δικηγόρο της, Νίκο Κληρίδη, βρίσκεται η «Σάντη» από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης από τον Μακάριο Δρουσιώτη, των καταγγελιών και ισχυρισμών που της αποδίδονται, σε σχέση με κύκλωμα διαπλοκής και διαφθοράς, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται δικαστές, πολιτικά πρόσωπα και οικονομικοί παράγοντες της Κύπρου και όχι μόνο. Σε δηλώσεις του στον «Π» ο κ. Κληρίδης ξεκαθαρίζει ότι η ίδια δεν επιθυμεί να δώσει μαρτυρία στην Αστυνομία για τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Δρουσιώτης, ούτε επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το όνομά της.

Σχετικά άρθρα:

Τα στοιχεία

Παρόλα αυτά, όπως αποκαλύπτει ο κ. Κληρίδης, η συγκεκριμένη γυναίκα, 45 ετών, η οποία κατέφυγε στο εξωτερικό για προστασία για κάποια χρόνια - σήμερα ζει στην Κύπρο μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της- τον είχε προσεγγίσει αρχές του 2019 και του παρέδωσε τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο κ. Δρουσιώτης. Όπως η ίδια του είχε αναφέρει, ο λόγος που τον πλησίασε και τον εμπιστεύτηκε ήταν το γεγονός ότι ο κ. Κληρίδης είχε προβεί σε καταγγελίες νωρίτερα ο ίδιος (Δεκέμβριος 2018) για διαπλοκές μεταξύ δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τραπεζιτών που επηρέαζαν κατά μεμπτό τρόπο, την πορεία σοβαρών ποινικών υποθέσεων που αφορούσαν τις ατασθαλίες των τραπεζών και την κατάρρευση της οικονομίας.

Προσπάθεια διερεύνησης

Η απάντηση του κ. Κληρίδη στα όσα του κατέθεσε και εκμυστηρεύτηκε η «Σάντη» ήταν πως χρήζουν διερεύνησης, καθώς αγγίζουν τα όρια μιας τεραστίων διαστάσεων υπόθεσης διαφθοράς. Όπως ο ίδιος μας ανέφερε, τα στοιχεία αυτά τα μοιράστηκε μαζί με άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης του, για να τα διερευνήσουν. Ανάμεσά τους ο Μακάριος Δρουσιώτης, ένας δεύτερος Κύπριος δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και ένα ανεξάρτητο πρακτορείο του εξωτερικού που ασχολείται με θέματα διεθνούς διαφάνειας. Τα έδωσε επίσης σε διακεκριμένους συναδέλφους του δικηγόρους, στους οποίους έχει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Ήταν κάθετος και τότε και σήμερα, ότι λόγου του εύρους των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται, δεν θα έπρεπε να κατατεθούν στην Κυπριακή Αστυνομία για να διερευνηθούν, ούτε θα έπρεπε να βγουν χωρίς αποδείξεις στα ΜΜΕ. «Λυπάμαι να παραδεχτώ ότι δεν έχω καμμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Αστυνομικές Αρχές ούτε στη Νομική Υπηρεσία και δεν πιστεύω ότι θα τύχουν αντικειμενικής διερεύνησης», ανέφερε.

Παρόλα αυτά κατανοεί τους λόγους που ο Μακάριος Δρουσιώτης, χωρίς να ενημερώσει τον ίδιο ή τη «Σάντη» για να λάβει τη συγκατάθεσή της ή τυχόν μέτρα για την ασφάλειά της, επέλεξε να τα δημοσιοποιήσει, αφού είχε απειληθεί η ζωή του.

Απειλές κατά της ζωής

Όπως μας αποκάλυψε ο Νίκος Κληρίδης, στα χρόνια που ακολούθησαν, οι κάτοχοι των στοιχείων που η «Σάντη» του παρέδωσε, αισθάνθηκαν στο πετσί τους ότι αποτελούσαν μια ωρολογιακή βόμβα στα χέρια τους. Ο ίδιος, υποστήριξε, ότι έχει απειληθεί η ζωή του στο πρόσφατο παρελθόν εν σχέσει με το θέμα και ακόμη και μέχρι σήμερα αισθάνεται αυτή την απειλή και λαμβάνει, όσο μπορεί, τα μέτρα του.

Έρευνα από Greco

«Εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ πρέπει να γίνει κάτι για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Η άποψη η δική μου είναι πως η λύση δεν είναι οι ανεξάρτητοι ποινικοί ερευνητές. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί απευθείας από την Greco» (σ.σ. Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς – όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Ο κ. Κληρίδης περιγράφει το δίλημμά του – από τότε που κατέχει τα στοιχεία μέχρι και σήμερα - σε σχέση με την υπόθεση αυτή, ως εξής: «Ενώ από τη μία υπάρχει το καθήκον μου ως δικηγόρος να αποκαλύψω ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, τα οποία δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν χωρίς διερεύνηση, από την άλλη έχω καθήκον και ως νομικός, ως πολίτης αυτής της δημοκρατίας και ως άνθρωπος, να προστατεύσω αυτή την κοπέλα. Για μένα αυτό είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Διότι από τη μία υπάρχει ανάγκη για άμεση διερεύνηση τέτοιων συγκλονιστικών στοιχείων, είναι σαν μια τεράστια βόμβα που διαλύει τα πάντα, όλα τα θεσμικά όργανα της πατρίδας μας και μας ρίχνει σε ένα επίπεδο ζούγκλας, από την άλλη είναι το ανθρωπιστικό ζήτημα μιας κοπέλας που υπέστη τόσα πράγματα, που προσπαθεί να ζήσει μια ήσυχη ζωή μαζί με τα ανήλικα παιδιά της και που τώρα που βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού και αδιεξόδου».

Καταλήγοντας, επεσήμανε πως η πελάτιδά του δεν θέλει να καταθέσει και αυτό είναι δικαίωμά της.