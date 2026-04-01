Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Παρουσιάζει νέα μηνύματα που φέρονται να αντάλλαξαν Παπαδάκης - Χριστοδούλου

Επανήλθε με μια καινούργια ανάρτηση ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος αναφέρεται σε τρία σημεία τα οποία παρουσιάζει ως επίπεδα τεκμηρίωσης των όσων ανέφερε στο αρχικό του άρθρο, ενώ παράλληλα δηλώνει πως δεν ανησυχεί για της καταγγελίες περί «fake news».

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρεται σε νέα μηνύματα που φέρονται να αντάλλαξαν Παπαδάκης και Χριστοδούλου, στα οποία εμφανίζεται ξανά το όνομα της Σάντη, ενώ όπως αναφέρεται στην ανάρτηση στη μεταξύ τους συνομιλία γίνονται αναφορές σε θέματα που αφορούν απόφαση του Υπουργικού.

Αυτούσια η ανάρτησή του:

Ο κ. Παπαδάκης θα με καταγγείλει στην αστυνομία για fake news. Καμιά ανησυχία εκ μέρους μου. Άλλοι πρέπει να ανησυχούν. Τα μηνύματα είναι αυθεντικά και επιβεβαιωμένο το περιεχόμενό τους.

Στο μήνυμα που περιέλαβα στο άρθρο μου, αναφέρεται το όνομα και το τηλέφωνο του κ. Παπαδάκη. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο τεκμηρίωσης.

Η συνομιλία του με τον Χριστοδούλου έγινε στις 6 Δεκεμβρίου του 2019. Συζητούσαν την υπόθεση του μαύρου βαν. Η ιστορία ήταν τότε στη πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Άρα υπάρχει χρονική συνάφεια. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης.

Το μήνυμα είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργήθηκε στις 6 Ιουλίου 2020. Είναι η ημερομηνία που έγινε screenshot. Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο τεκμηρίωσης.

Υπάρχουν κατά περίπτωση και άλλα επίπεδα τεκμηρίωσης. Δεν μου έδωσε κάποιος μερικά ψεύτικα μηνύματα και συνέγραψα σενάρια, όπως υποβάλλουν ορισμένοι. Ερεύνησα την υπόθεση τρία χρόνια, με προσωπικό τίμημα και κινδύνους.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ο Παπαδάκης προσφωνεί ξανά τον Χριστοδούλου «άρχοντα» και αναφέρεται στον Αντρέα Γρηγορίου, νυν διευθυντή του Προεδρικού Μεγάρου: «του έταξαν τη θέση του γενικού διευθυντή του υπουργείου δικαιοσύνης».

Μια εβδομάδα αργότερα, μετά από σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ΕΔΥ του ανέθεσε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης!

Δηλαδή, ο κ. Παπαδάκης γνώριζε μια εβδομάδα προηγουμένως αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του Αναστασιάδη, και ενημέρωνε τον Χριστοδούλου. Αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να ήταν επινόηση κάποιου που… κατασκεύασε το μήνυμα το 2020 για να τεκμηριώσει σχέση του Παπαδάκη με τον Χριστοδούλου το 2026.

Σε άλλο μήνυμα, στις 6 Ιούλιου του 2020, ο Χριστοδούλου γράφει στον Παπαδάκη:

«Περιμένω να σε δω σήμερα. Έχω θέμα με Αγγελίδη. Μου τρέλανε το μυαλό με μια υπόθεση mandamus και αυτός και ο γιός του!»

Ποιος είναι ο Αγγελίδης και ο γιός του που συνεννοείται με δικαστή του Ανωτάτου για υποθέσεις; Και πόσοι συνωμότες που κατασκευάζουν μηνύματα ξέρουν τι είναι το mandamus;

Στη συνέχεια, ο Παπαδάκης γράφει τα εξής: «Οκ. Μπές στο Skype. Η Σάντη δεν είναι σπίτι; Αν ακούσει κάτι; Έχω και εγώ να σου πω πολλά για τον Μορφάκη και τον Ομήρου. Θα σου κάνω αναπάντητη να μπεις.»

Δηλαδή ξέρει και τη Σάντη ο Παπαδάκης, και φοβόταν μην ακούσει κάτι, ενώ τον ενημέρωνε για τα εσωτερικά της ΕΔΕΚ…

Αυτά τα λίγα για την ώρα. Αν νομίζουν (Προεδρικό – Νομική Υπηρεσία – Αστυνομία) ότι με μια έρευνα ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώσατε θα με βγάλουν μυθομανή και αναξιόπιστο, όπως ισχυρίζονται οι Αναστασιάδης – Χριστοδούλου, καλό θα ήταν να κάνουν δεύτερες σκέψεις…