Σε καταστολή υπόδικος μετά την πυρκαγιά στην ΑΔΕ Λεμεσού - Φαίνεται να ξεκίνησε από το κελί του

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (02/04) στη Λεμεσό, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο των κρατητηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 4.40 χθες το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στα κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού, στα οποία βρισκόταν αριθμός κρατουμένων με μέλη της Αστυνομίας να απομάκρυναν αμέσως τους κρατούμενους και να τους τοποθέτησαν σε ασφαλές σημείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Από τη φωτιά τραυματίστηκε υπόδικος ηλικίας 39 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου κρατήθηκε για νοσηλεία αφού φέρει εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε διάφορα μέρη του σώματος του. Αυτός βρίσκεται σε καταστολή.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού μεταφέρθηκαν επίσης δύο κρατούμενοι και τέσσερα μέλη της Αστυνομίας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Από προκαταρτικές εξετάσεις η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το κελί όπου κρατείτο μόνος του ο 39χρονος. Όλοι οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν σε κρατητήρια άλλων επαρχιών.

Τέσσερις κρατούμενοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, παραπονέθηκαν για δυσφορία από την εισπνοή καπνού και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.