Δρουσιώτης: «Παρέδωσα συγκεκριμένο υλικό στην αστυνομία» – Διαψεύδει Υπουργό Δικαιοσύνης και αστυνομία

Με ανάρτησή του στα ΜΚΔ για τη σημερινή του συνάντηση με ανακριτές στο Αρχηγείο της αστυνομίας, ο Μακάριος Δρουσιώτης διαψεύδει τις αναφορές του υπουργού Δικαιοσύνης και της αστυνομίας ότι δεν παρέθεσε στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε «απολύτως καμιά δυστοκία ή κωλυσιεργία» από μέρους του.

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι, μετά από παράκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να δοθούν τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του προς ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε σήμερα μια πρώτη συνάντηση με κλιμάκιο της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προσήλθε στη συνάντηση με «ένα ογκώδη φάκελο», κατά τη διάρκεια της οποίας ανέλυσε στους ανακριτές το είδος του μαρτυρικού υλικού που διαθέτει και τους παρέδωσε, όπως αναφέρει, «συγκεκριμένο υλικό για άμεση αξιοποίηση».

Όπως προσθέτει, μετά από διαβούλευση με τους ανακριτές συμφωνήθηκε ότι ο πιο γρήγορος, πρακτικός και αποτελεσματικός τρόπος για ταχεία διερεύνηση είναι να ετοιμάσει γραπτή ανάλυση του μαρτυρικού υλικού.

Ο κ. Δρουσιώτης σημειώνει ότι ήδη εργάζεται στη βάση αυτής της συμφωνίας και ότι θα παραδώσει τη δήλωσή του το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο και να διορίσει, όπως αναφέρει, «αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές».