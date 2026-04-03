Φυτιρής: «Ο Μακάριος Δρουσιώτης μετέβη στο Αρχηγείο αλλά δεν προσκόμισε στοιχεία - Θα επανέλθει»

Ο Μακάριος Δρουσιώτης μετέβη στο Αρχηγείο, χωρίς όμως να προσκομίσει στοιχεία για να αρχίσει κανονικά η κατάθεσή του, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, μετά από σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία μεταξύ του ίδιου, του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επίθεσης εναντίον λειτουργού της Νομικής Υπηρεσίας στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο κ. Δρουσιώτης παρέμεινε για κάποιες ώρες στο Αρχηγείο, ωστόσο περιορίστηκε σε ερωτήσεις και εισηγήσεις για τη διαδικασία, χωρίς μέχρι στιγμής να καταθέσει στοιχεία.

Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι Αρχές αναμένουν τα στοιχεία, ώστε ο Αρχηγός Αστυνομίας και η ανακριτική ομάδα να αρχίσουν κανονικά τη λήψη κατάθεσης. Σε ερώτηση πότε θα τα προσκομίσει, ανέφερε ότι δεν έχει δοθεί απάντηση και ότι ο κ. Δρουσιώτης «θα επανέλθει».

Σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτείας για την προστασία των δημόσιων κατηγόρων, εννοώντας όλους τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζονται ποινικές υποθέσεις στα δικαστήρια.

Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε το περιστατικό στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού «τραγικό» και «απαράδεκτο», σημειώνοντας ότι πρόκειται για το τρίτο περιστατικό βίας εναντίον λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας. Πρόσθεσε ότι το γεγονός πως συνέβη «μέσα στον ναό της δικαιοσύνης» καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή.

Ανέφερε επίσης ότι κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν πρωτόκολλα, αστυνομικές διατάξεις, σχεδιασμοί, καθώς και συνεννοήσεις με το Ανώτατο Δικαστήριο για επιτόπιες εξετάσεις των χώρων όπου διεξάγονται ποινικές δίκες, με στόχο να αποτραπεί επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει κρατούμενοι να φέρουν χειροπέδες στις αίθουσες των δικαστηρίων, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια μορφή διαβούλευσης με το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει αποκλειστικό ρόλο στη διαχείριση των αιθουσών και του τρόπου λειτουργίας του δικαστηρίου.

Πρόσθεσε ότι ήδη σε ορισμένες σοβαρές και επικίνδυνες περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση χειροπεδών εντός του δικαστηρίου και ότι θα εξεταστεί κατά πόσον η επέκταση του μέτρου και σε λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις θα μπορούσε να βοηθήσει.

Από την πλευρά του, ο κ. Φυτιρής είπε ότι η Πολιτεία έχει πρώτιστο καθήκον να εξασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια, αρχίζοντας από τα δικαστήρια. Ανέφερε ότι στη σύσκεψη συζητήθηκε τι άλλο πρέπει να γίνει, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων, σημειώνοντας ότι στο θέμα εμπλέκεται και το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θα αυξήσουμε τα μέτρα, θα αναλύσουμε το τι έγινε και θα αυξήσουμε τα μέτρα ώστε να μην ξαναυπάρξει στο μέλλον τέτοιο τραγικό περιστατικό», είπε, προσθέτοντας ότι θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε τα δικαστήρια να λειτουργούν με ασφάλεια.

Σε ερώτηση για το περιστατικό στα κρατητήρια Λεμεσού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι προβληματίζουν την Πολιτεία τόσο ο υπερπληθυσμός όσο και η έξαρση της εγκληματικότητας. Όπως ανέφερε, τα κρατητήρια της Αστυνομίας είναι γεμάτα, όπως και οι φυλακές, ενώ στα κρατητήρια Λεμεσού, τα οποία είναι περιορισμένης χωρητικότητας, κρατείται αναγκαστικά διπλάσιος αριθμός προσώπων.

Πρόσθεσε ότι αναζητούνται λύσεις και ότι αυτό αποτελεί καθήκον της Πολιτείας, μέσα από την ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης είπε ότι η Αστυνομία θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα μετά την επίθεση στη Λεμεσό.

Ανέφερε ακόμη ότι οι έρευνες για την επίθεση αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα το πρωί, οπότε ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Σε σχέση με τη φωτιά στα κρατητήρια Λεμεσού, είπε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες και διοικητική έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη και πώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ