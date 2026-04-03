Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Στο Αρχηγείο ξανά ο Δρουσιώτης για να καταθέσει με τη δικηγόρο του

Για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες βρέθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος γύρω στις 10:20 το πρωί προσήλθε για να παραδώσει στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο κ. Δρουσιώτης, σε αναρτήσεις του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 30 Μαρτίου, προέβη σε ισχυρισμούς που αφορούν δημόσια πρόσωπα, που περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες για ποινικά αδικήματα και υποθέσεις διαφθοράς. Έκτοτε έχει προχωρήσει και στην παρουσίαση φερόμενων στοιχείων για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έδωσε οδηγίες σε Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του, με σκοπό την παρουσίαση στοιχείων για σκοπούς διερεύνησης την επόμενη μέρα.

Ο κ. Δρουσιώτης παρουσιάστηκε σήμερα με τη δικηγόρο του, προκειμένου να καταθέσει για όσα γνωρίζει και να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Πρόσωπα που εμπλέκονται στους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη έχουν διαψεύσει τις αναφορές στα ονόματά τους και ανέφεραν ότι θα προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

