«Η αρχή μιας μακράς διαδικασίας, ο κύβος ερρίφθη» δήλωσε ο Μ. Δρουσιώτης μετά την κατάθεση στο Αρχηγείο

Ο κ. Δρουσιώτης είχε προσέλθει στο Αρχηγείο με τη δικηγόρο του γύρω στις 10:20 πμ και αποχώρησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Λιγότερο από δύο ώρες κράτησε η πρώτη κατάθεση την Παρασκευή του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Μακάριου Δρουσιώτη, σε σχέση με τις καταγγελίες στις οποίες προέβηκε τις προηγούμενες μέρες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι "είχαμε μια πρώτη συνάντηση. Θα συνεχίσουμε. Είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας, ο κύβος ερρίφθη".

Σε αναρτήσεις του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 30 Μαρτίου, προέβη σε ισχυρισμούς που αφορούν δημόσια πρόσωπα, που περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες για ποινικά αδικήματα και υποθέσεις διαφθοράς. Έκτοτε έχει προχωρήσει και στην παρουσίαση φερόμενων στοιχείων για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έδωσε οδηγίες σε Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του, με σκοπό την παρουσίαση στοιχείων για σκοπούς διερεύνησης την επόμενη μέρα.

Πρόσωπα που εμπλέκονται στους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη έχουν διαψεύσει τις αναφορές στα ονόματά τους και ανέφεραν ότι θα προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

