Θα δώσει απαντήσεις μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, λέει Σαββίδης για καταγγελίες Δρουσιώτη

Αναμένει το αποτέλεσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας που διέταξε ο Αρχηγός της Αστυνομίας για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, προτού τοποθετηθεί, δήλωσε, την Παρασκευή ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, υπογραμμίζοντας ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Αστυνομία για διερεύνηση της υπόθεσης.

Απαντώντας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ΑΔΕ Λεμεσού, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε σχέση με τις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη στο πρόσωπό του, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να προβώ σε οποιαδήποτε δήλωση για ένα θέμα για το οποίο διεξάγεται αυτεπάγγελτη έρευνα από τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Δεν θα ήθελα σε αυτό το στάδιο να πω οτιδήποτε».

Κληθείς να πει κατά πόσον μέσα από τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη πλήττεται ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα, διερωτήθηκε τι ακριβώς πλήττει τον θεσμό. «Τι πλήττει τον θεσμό; Ότι κάποιος ισχυρίζεται ότι έστειλα κάποιο μήνυμα στο οποίο λέω ‘φίλε μου’ σε κάποιον άνθρωπο, χωρίς να ξέρουμε ακόμα αν τα μηνύματα αυτά είναι γνήσια ή όχι;».

«Εχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι η Αστυνομία έχει το κατάλληλο ανακριτικό προσωπικό, αλλά και το κατάλληλο εργαστήριο με το οποίο θα μπορεί να εξετάσει και τις κατάλληλες διασυνδέσεις αν χρειαστεί εξειδικευμένη εξέταση οποιουδήποτε εγγράφου ή αντικειμένου να τη φέρει σε πέρας», είπε.

Ερωτηθείς για τη γνησιότητα των μηνυμάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν το γεγονός ότι «από τη στιγμή που υπάρχει έρευνα, κανένας να μην προβαίνει σε δηλώσεις, πόσο δε μάλλον εγώ ο ίδιος. Όταν τελειώσει η έρευνα θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας», είπε.