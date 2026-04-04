Χειροπέδες σε δύο νεαρούς στη Λευκωσία - Επέβαιναν σε κλοπιμαίο με μαχαίρια και ναρκωτικά

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 16 και 19 ετών, προχώρησε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό κλοπιμαίου οχήματος, που κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας ενώ σε αυτό εντοπίστηκαν μαχαίρια, κλοπιμαία περιουσία και άλλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, γύρω στη 1.10 τα ξημερώματα μέλη της ΜΜΑΔ που βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία, εντόπισαν αυτοκίνητο να παραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, στη λεωφόρο Λεμεσού, στο Δάλι. Όπως διαπιστώθηκε από τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος, αυτό είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο, χθες το απόγευμα.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το όχημα, ο οδηγός του οποίου οδηγούσε αλόγιστα και επικίνδυνα, προσπαθώντας να ξεφύγει. Στην προσπάθειά του παραβίασε εκ νέου κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, ενώ σε σημείο της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα Λατσιά, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στο κιγκλίδωμα του δρόμου και να ακινητοποιηθεί. Από την πρόσκρουση, δεν προκλήθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν 16χρονος, ενώ στο όχημα επέβαινε και 19χρονος. Ενώ όπως διαφάνηκε από περαιτέρω εξετάσεις το όχημα είχε δηλωθεί χθες στην Αστυνομία, ως κλοπιμαίο. Εντός του οχήματος, μετά από σχετική έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, μικρή ποσότητα ναρκωτικών και μια ηλεκτρική ψησταριά η οποία φαίνεται να αποτελεί προϊόν κλοπής, που διαπράχθηκε χθες στην περιοχή Στροβόλου.

Οι δύο συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Λατσιών και Στροβόλου, την ΥΚΑΝ και την Τροχαία Λευκωσίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

