Λεμεσός: Τρεις συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 33χρονου στο Τραχώνι

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων, ηλικίας 57, 43 και 27 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης, τραυματισμού, και μαχαιροφορίας, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκε στις 28 Μαρτίου, στην επαρχία Λεμεσού, εναντίον άντρα ηλικίας 33 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο από τους τρεις υπόπτους, άντρας ηλικίας 57 ετών και γυναίκα ηλικίας 43 ετών, συνελήφθησαν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι το Σάββατο, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, που εκδόθηκαν για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Προηγήθηκε στις 30 Μαρτίου η σύλληψη γυναίκας ηλικίας 27 ετών, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Την επομένη της σύλληψης της, η 27χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης της, διάρκειας εφτά ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11.30 το βράδυ στις 28 Μαρτίου, ενώ ο 33χρονος κινείτο πεζός σε περιοχή στο Τραχώνι, οι τρεις ύποπτοι σταμάτησαν το αυτοκίνητο τους κοντά του και επιτέθηκαν εναντίον του. Σύμφωνα με την καταγγελία του 33χρονου, κατά την επίθεση εναντίον του, η 27χρονη τον τραυμάτισε με μαχαίρι, ενώ εξέφρασε απειλές εναντίον του.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα. Αυτός έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο το ίδιο βράδυ.