Λεμεσός: Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Γερμασόγεια – Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμό (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου στη Λεμεσό μετά από πληροφορία για κατάρρευση μεγάλου μέρους κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πολυκατοικία στην περιοχή της Γερμασόγειας και συγκεκριμένα στην οδό Αισχύλου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο ενώ οι δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο ψάχνουν τουλάχιστον ένα άτομο που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου.

Στο σημείο έσπευσε Αστυνομία και Πυροσβεστική.

