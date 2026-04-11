Θρίλερ στη Γερμασόγεια: Αγωνιώδεις προσπάθειες για εντοπισμό ενός προσώπου στο σημείο της κατάρρευσης – Σήκωσαν drone, έρευνες με σκύλους Κ9

Αγωνιώδεις προσπάθειες πραγματοποιούν οι Αρχές στο σημείο όπου κατέρρευσε κτήριο στην περιοχή της Γερμασόγειας στη Λεμεσό, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι αποπαγιδεύτηκαν δύο πρόσωπα, διατηρείται επαφή και επικοινωνία με τρίτο παγιδευμένο άτομο και γίνεται έρευνα για τέταρτο χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού με ομάδες και οχήματα διάσωσης, επιπρόσθετα ανταποκρίνεται η ΕΜΑΚ για υποστήριξη των Σταθμών Λεμεσού, ενώ την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε η ομάδα ΣμηΕα της Υπηρεσίας για ελέγχους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Έχουν αποπαγιδευθεί μέχρι τώρα δύο άτομα. Γίνεται έρευνα και για άλλα στη βάση πληροφοριών. Στο μέρος του επεισοδίου βρίσκεται ο Διευθυντής Επιχειρήσεων και ο Επαρχιακός Υπεύθυνος Λεμεσού. Ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων υπό τη Διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο κέντρο επιχειρήσεων ο Αναπλ. Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, ο Διοικητής της ΜΜΑΔ», αναφέρει ο εκπρόσωπος της Δύναμης, προσθέτοντας ότι ο Αρχιπύραρχος βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων υπό τον Αρχιπύραρχο ενεργοποίησε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών για επί τόπου εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης για ανάλογο σχεδιασμό επέμβασης, ενώ στο μέρος του περιστατικού βρίσκονται και μέλη της Πολιτικής Άμυνας και της Αστυνομίας. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ.