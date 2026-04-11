Αντιδρά ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για την έφοδο της Αστυνομίας στο σπίτι και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη

Στην ανακοίνωσή του ο ΠΔΣ τονίζει τη «θεμελιώδη σημασία του δικηγορικού απορρήτου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο

Την αντίδραση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) έφεραν οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης «Σάντη».

Στην ανακοίνωσή του ο ΠΔΣ τονίζει τη «θεμελιώδη σημασία του δικηγορικού απορρήτου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, περιλαμβανομένης και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος», υπογραμμίζοντας επίσης ότι το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και ουσιώδη εγγύηση του δικαιώματος του πολίτη σε αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση.

Ο ΠΔΣ τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό «οποιεσδήποτε ερευνητικές ενέργειες που αφορούν δικηγόρους που ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα, οφείλουν να διενεργούνται με αυξημένη προσοχή, αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων νομικών εγγυήσεων και πλήρη σεβασμό προς το επαγγελματικό απόρρητο, στον βαθμό που αυτό τυγχάνει εφαρμογής». Χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ανάγκη διερεύνησης πιθανών αδικημάτων ως «αυτονόητη, πλην όμως πρέπει να συμβαδίζει με τη διαφύλαξη θεμελιωδών αρχών που στηρίζουν την απονομή της δικαιοσύνης».

Καταληκτικά, στην ανακοίνωση του ΠΔΣ αναφέρει ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και θα επανέλθει εφόσον και όταν κριθεί αναγκαίο, χωρίς να υπεισέρχεται στη ουσία της υπόθεσης και ή να προδικάζει οποιαδήποτε ζητήματα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος».

