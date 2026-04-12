Διευκρινίζει η Αστυνομία για έρευνα στο σπίτι του Κληρίδη: «Καμία ενέργεια που να θίγει το δικηγορικό απόρρητο, ούτε στοχοποίηση»

Η εκτέλεση του εντάλματος βασίστηκε σε μαρτυρία που περιήλθε στην κατοχή της νομίμως και κρίθηκε επαρκής, αναφέρεται στην ανακοίνωση

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία Κύπρου αναφορικά με την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο σπίτι και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη, κατά τη διάρκεια του οποίου κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ αυτό έφερε τόσο την αντίδραση αριθμού δικηγόρων όσο και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε κατόπιν σχετικής δικαστικής διαδικασίας, με σκοπό την ανεύρεση τεκμηρίων τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν ουσιωδώς στη διερεύνηση και εξιχνίαση των καταγγελλόμενων γεγονότων, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορά ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Η υποβολή του σχετικού αιτήματος από την Αστυνομία βασίστηκε σε αξιολόγηση συγκεκριμένης μαρτυρίας που έχει νομίμως περιέλθει στην κατοχή της και η οποία κρίθηκε επαρκής για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας.

Τονίζεται ότι, σε καμία περίπτωση υφίσταται πρόθεση ή ενέργεια που να θίγει το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τυγχάνει πλήρους σεβασμού και προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η Αστυνομία ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου.

Στην παρούσα φάση, πρωταρχικός στόχος αποτελεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η αποκάλυψη της αλήθειας, προς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε στοχοποίηση προσώπων, καθότι όλες οι ενέργειες διενεργούνται αποκλειστικά στη βάση αξιολογημένης μαρτυρίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

