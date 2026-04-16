ΟΗΕ: Ανησυχία για σταδιακή μεταβολή δεδομένων στην Πύλα - «Μοτίβο αυξανόμενων περιορισμών» από την τουρκοκυπριακή «αστυνομία»

Ανησυχία για σταδιακή μεταβολή των δεδομένων εντός της ουδέτερης ζώνης στην περιοχή της Πύλας εκφράζει το τμήμα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις σε ενημέρωση του προς τα μέλη του ΣΑ ΟΗΕ επισημαίνοντας ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχει διαμορφωθεί «μοτίβο αυξανόμενων περιορισμών» από την τουρκοκυπριακή «αστυνομία» στην αμφισβητούμενη, όπως αναφέρει, περιοχή Τσαϊχάν (Cayhan), στο οροπέδιο της Πύλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τουρκοκυπριακές αρχές συνοδεύουν τις κινήσεις αυτές με «σκληρότερη ρητορική» υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή «δεν βρίσκεται εντός της ουδέτερης ζώνης των Ηνωμένων Εθνών».

Η τουρκοκυπριακή «αστυνομία» φέρεται να έχει «σταδιακά ενισχύσει την παρουσία της» στην περιοχή, τοποθετώντας κατά περίπτωση στατικά οχήματα σε βασικά σημεία πρόσβασης εντός της ζώνης ελέγχου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Από τις αρχές Απριλίου αυξήθηκε και η συχνότητα των παρεμβάσεων «επιβολής τάξης», με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ να εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στο να «ελέγξουν την περιοχή, να ρυθμίσουν την πρόσβαση και τελικώς να εδραιώσουν την παρουσία τους».

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ αναφέρει -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι οι επαφές της με τις «αρχές» στα κατεχόμενα για αποκατάσταση του status quo ante και αποφυγή μονομερών ενεργειών που «αμφισβητούν την ακεραιότητα της ουδέτερης ζώνης και υπονομεύουν την εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα του ΟΗΕ» μέχρι στιγμής «έχουν αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα», αν και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με παράλληλη υποστήριξη από την έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η Αποστολή έχει λάβει άμεσα επιχειρησιακά μέτρα, ενισχύοντας την παρουσία της στο οροπέδιο, αυξάνοντας τις περιπολίες και εγκαθιστώντας σταθερές θέσεις στα σημεία όπου βρίσκονται τουρκοκυπριακές περίπολοι, ενώ παρακολουθεί στενά και συνεχώς την κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ