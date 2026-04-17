Δρουσιώτης κατά Αστυνομίας: «Λάθος υπερβάλλων ζήλος» - Δίνει στη δημοσιότητα νέο ηχητικό

Σε νέα ανάρτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης στρέφεται κατά της Αστυνομίας και της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «λάθος υπερβάλλον ζήλο» με στόχο, όπως υποστηρίζει, να αποδομηθούν οι καταγγελίες του και να παρουσιαστούν ως προϊόν φαντασίας, ενώ επιμένει στην ανάγκη διερεύνησης της ουσίας των πληροφοριών που έχει δημοσιοποιήσει.

Όπως αναφέρει, εδώ και δέκα ημέρες «η Αστυνομία εργάζεται πυρετωδώς για να αποδείξει πως αυτά που υπέδειξα […] είναι προϊόν της φαντασίας μου», κάνοντας λόγο για «ενορχηστρωμένη επιχείρηση» γελοιοποίησής του. Επικαλείται, μάλιστα, δημοσίευμα εφημερίδας με ένορκη δήλωση της Αστυνομίας για έρευνα σε οικία, υποστηρίζοντας ότι η «επίσημη θέση» εμφανίζει τα επίμαχα μηνύματα ως κατασκευασμένα, αποδίδοντάς τα σε τρίτο πρόσωπο και χαρακτηρίζοντάς τα «μύθευμα», με στόχο –όπως υποστηρίζει– να διαψευστούν αναφορές σε υποθέσεις διαφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος δηλώνει ότι αισθάνεται υποχρεωμένος να δώσει στη δημοσιότητα νέο ηχητικό ντοκουμέντο, διευκρινίζοντας ότι «δεν ήταν ποτέ πρόθεση μου να μετατρέψω αυτό το θέμα σε σήριαλ», αλλά το πράττει για να υπερασπιστεί τη θέση του περί ανάγκης διερεύνησης από «ανεξάρτητους, έμπειρους και εξειδικευμένους ποινικούς ανακριτές». Όπως εξηγεί, το ηχητικό αρχείο περιλαμβάνει συνομιλίες που, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται βρισκόταν στη Γερμανία και εξέφραζε φόβους για τη ζωή του.

Παράλληλα, επιχειρεί να συνδέσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων με συγκεκριμένες αναφορές σε περιστατικά, κάνοντας λόγο για συσχετισμούς μεταξύ γραπτών και ηχητικών στοιχείων, ενώ αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από το διαδίκτυο, αποδίδοντάς το στην «ευάλωτη θέση» και την προσπάθεια του προσώπου να γίνει πιστευτό.

Καταληκτικά, ο Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι το επίκεντρο της έρευνας θα πρέπει να είναι «η ουσία των πληροφοριών» που περιέχονται στα μηνύματα και όχι η αυθεντικότητά τους, υποστηρίζοντας ότι, αν υπήρχε αντίστοιχος ζήλος στη διερεύνηση των καταγγελλόμενων, «σήμερα ίσως να μιλούσαμε για αληθινούς υπόπτους».